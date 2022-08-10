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Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат
Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат - РИА Новости, 10.08.2022
Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат
В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:59
2022-08-10T09:59
2022-08-10T11:33
происшествия
красноярск
россия
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах."Правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность сторонников движения "антифа" Ильи Виноградова и Даниила Иванова, совершивших в июле разбойное нападение с применением оружия. Они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи и скрылись", - рассказал собеседник агентства.По его словам, следователи провели обыск и допрос, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ - "Разбой с незаконным проникновением в жилище"."Установлено, что Виноградов и Иванов выступают против проведения СВО на Украине, наносили граффити на улицах Красноярска, а также вынашивали намерения по поджогу военкомата. Решается вопрос о назначении меры пресечения", - добавил источник.
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Кадры задержания сторонников движения "антифа" в Красноярске
В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации на Украине, сообщил источник РИА Новости.
2022-08-10T09:59
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, красноярск, россия, общество
09:59 10.08.2022 (обновлено: 11:33 10.08.2022)
Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат
В Красноярске задержали двух сторонников движения "антифа" за планы поджечь военкомат