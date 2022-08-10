https://ria.ru/20220810/zaderzhanie-1808496716.html

Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат

Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат - РИА Новости, 10.08.2022

Источник: в Красноярске задержали двух "антифа" за планы поджечь военкомат

В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:59

2022-08-10T09:59

2022-08-10T11:33

происшествия

красноярск

россия

общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах."Правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность сторонников движения "антифа" Ильи Виноградова и Даниила Иванова, совершивших в июле разбойное нападение с применением оружия. Они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи и скрылись", - рассказал собеседник агентства.По его словам, следователи провели обыск и допрос, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ - "Разбой с незаконным проникновением в жилище"."Установлено, что Виноградов и Иванов выступают против проведения СВО на Украине, наносили граффити на улицах Красноярска, а также вынашивали намерения по поджогу военкомата. Решается вопрос о назначении меры пресечения", - добавил источник.

https://ria.ru/20220729/globalizm-1805710526.html

красноярск

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Кадры задержания сторонников движения "антифа" в Красноярске В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации на Украине, сообщил источник РИА Новости. 2022-08-10T09:59 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск, россия, общество