Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220810/zabastovka-1808536820.html
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные - РИА Новости, 10.08.2022
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные
Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:19
2022-08-10T15:38
туризм
в мире
франция
аэропорт
лион
зарплата
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_56:309:3148:2048_1920x0_80_0_0_542ac6175f3286e93ca9dc8a59b8dd43.jpg
ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату, передает телеканал BFMTV.Сообщается, что бастовать в аэропорту Лион Сент-Экзюпери планируют сотрудники службы Hub safe, которые отвечают за зарегистрированный багаж пассажиров. Работники будут требовать повысить им базовую зарплату, а также выплаты на время действия долгосрочной неполной занятости.Уточняется, что забастовка начнется в субботу, 13 августа, и продлится до понедельника, 15 августа.
https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html
франция
лион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_33:303:2360:2048_1920x0_80_0_0_aca661f712cc28f167b9a6929331eda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, аэропорт, лион, зарплата, новости - туризм, туризм
14:19 10.08.2022 (обновлено: 15:38 10.08.2022)
 
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные

Сотрудники аэропорта французского Лиона объявили забастовку в эти выходные

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло вылета в аэропорту
Электронное табло вылета в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату, передает телеканал BFMTV.
Сообщается, что бастовать в аэропорту Лион Сент-Экзюпери планируют сотрудники службы Hub safe, которые отвечают за зарегистрированный багаж пассажиров.
Работники будут требовать повысить им базовую зарплату, а также выплаты на время действия долгосрочной неполной занятости.
Уточняется, что забастовка начнется в субботу, 13 августа, и продлится до понедельника, 15 августа.
Салон эконом-класса в самолете A380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:07Туризм
Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета
 
ТуризмВ миреФранцияАэропортЛионЗарплатаНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала