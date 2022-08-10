https://ria.ru/20220810/zabastovka-1808536820.html

Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные

Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные - РИА Новости, 10.08.2022

Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные

Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:19

2022-08-10T14:19

2022-08-10T15:38

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ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату, передает телеканал BFMTV.Сообщается, что бастовать в аэропорту Лион Сент-Экзюпери планируют сотрудники службы Hub safe, которые отвечают за зарегистрированный багаж пассажиров. Работники будут требовать повысить им базовую зарплату, а также выплаты на время действия долгосрочной неполной занятости.Уточняется, что забастовка начнется в субботу, 13 августа, и продлится до понедельника, 15 августа.

https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, франция, аэропорт, лион, зарплата, новости - туризм, туризм