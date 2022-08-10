https://ria.ru/20220810/zabastovka-1808536820.html
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные - РИА Новости, 10.08.2022
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные
Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:19
2022-08-10T14:19
2022-08-10T15:38
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ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату, передает телеканал BFMTV.Сообщается, что бастовать в аэропорту Лион Сент-Экзюпери планируют сотрудники службы Hub safe, которые отвечают за зарегистрированный багаж пассажиров. Работники будут требовать повысить им базовую зарплату, а также выплаты на время действия долгосрочной неполной занятости.Уточняется, что забастовка начнется в субботу, 13 августа, и продлится до понедельника, 15 августа.
https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, аэропорт, лион, зарплата, новости - туризм, туризм
14:19 10.08.2022 (обновлено: 15:38 10.08.2022)
Сотрудники аэропорта Лиона объявили забастовку в эти выходные
Сотрудники аэропорта французского Лиона объявили забастовку в эти выходные
ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропорта Лиона — третьего по величине города во Франции — объявили забастовку в эти выходные с требованием повысить зарплату, передает телеканал BFMTV.
Сообщается, что бастовать в аэропорту Лион Сент-Экзюпери планируют сотрудники службы Hub safe, которые отвечают за зарегистрированный багаж пассажиров.
Работники будут требовать повысить им базовую зарплату, а также выплаты на время действия долгосрочной неполной занятости.
Уточняется, что забастовка начнется в субботу, 13 августа, и продлится до понедельника, 15 августа.