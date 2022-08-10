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В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией - РИА Новости, 10.08.2022
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В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией
В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией - РИА Новости, 10.08.2022
В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией
Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T07:41
2022-08-10T11:04
в мире
япония
россия
хирокадзу мацуно
ясутоси нисимура
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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.Новую должность он будет совмещать с постом министра экономики, торговли и промышленности.Утром премьер-министр Фумио Кисида отправил правительство в полном составе в отставку.Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако глава кабинета решил провести их сейчас из-за планов ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимости принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно огласил полный список назначений. Посты сохранили, в частности, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.
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в мире, япония, россия, хирокадзу мацуно, ясутоси нисимура
07:41 10.08.2022 (обновлено: 11:04 10.08.2022)
 
В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией

Новым министром по вопросу экономических связей Японии и России назначен Ясутоси Нисимура

© AFP 2022 / Toshifumi KitamuraЯсутоси Нисимура
Ясутоси Нисимура - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamura
Ясутоси Нисимура. Архивное фото
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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.
Новую должность он будет совмещать с постом министра экономики, торговли и промышленности.
Утром премьер-министр Фумио Кисида отправил правительство в полном составе в отставку.
Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако глава кабинета решил провести их сейчас из-за планов ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимости принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.
Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно огласил полный список назначений. Посты сохранили, в частности, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.
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В миреЯпонияРоссияХирокадзу МацуноЯсутоси Нисимура
 
 
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