https://ria.ru/20220810/yaponiya-1808480091.html

В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией

В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией - РИА Новости, 10.08.2022

В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией

Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:41

2022-08-10T07:41

2022-08-10T11:04

в мире

япония

россия

хирокадзу мацуно

ясутоси нисимура

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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.Новую должность он будет совмещать с постом министра экономики, торговли и промышленности.Утром премьер-министр Фумио Кисида отправил правительство в полном составе в отставку.Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако глава кабинета решил провести их сейчас из-за планов ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимости принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно огласил полный список назначений. Посты сохранили, в частности, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.

https://ria.ru/20220804/iskazhenie-1807126366.html

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в мире, япония, россия, хирокадзу мацуно, ясутоси нисимура