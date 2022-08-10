https://ria.ru/20220810/vystavka-1808581296.html

Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске

Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске - РИА Новости, 10.08.2022

Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске

Выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения" открылась 10 августа в Луганском краеведческом музее, она стала частью масштабного проекта "Наши традиции", РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:29

2022-08-10T14:29

2022-08-10T14:29

культура

луганская народная республика

музей победы

выставки

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

петр i

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения" открылась 10 августа в Луганском краеведческом музее, она стала частью масштабного проекта "Наши традиции", сообщается на сайте министерства культуры РФ."В Луганском краеведческом музее 10 августа начала работу выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения". Ее открытие стало частью масштабного проекта "Наши традиции", который подготовлен министерством культуры Российской Федерации и Музеем Победы при участии министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР", - говорится в сообщении.Как отмечается на портале ведомства, экспозиция, посвященная жизни и деяниям Петра Первого, рассказывает о личности царя-преобразователя, событиях, оказавших существенное влияние на формирование его личности и характера. Особое внимание уделено военной и государственной деятельности первого русского императора, политике в отношении церкви. Посетители увидят оцифрованные материалы из фондов музея –образцы одежды из гардероба Петра Великого, личные вещи и портреты царя, членов его семьи и соратников, оружие, медали, редкие гравюры, приборы и инструменты, карты и документы."Проект "Наши традиции" знакомит жителей Луганской Народной Республики с музейными коллекциями современной России. В рамках проекта свои выставки подготовили 13 федеральных музеев. В ближайшие три месяца их продемонстрируют в музеях, домах культуры, театрах республики – всего будет задействовано около 30 площадок", — приводятся в сообщении слова заместителя директора Музея Победы Виктора Дичко.

https://ria.ru/20220807/digitalart-1807546711.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

луганская народная республика, музей победы, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, петр i