https://ria.ru/20220810/vystavka-1808581296.html
Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске
Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске - РИА Новости, 10.08.2022
Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске
Выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения" открылась 10 августа в Луганском краеведческом музее, она стала частью масштабного проекта "Наши традиции", РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:29
2022-08-10T14:29
2022-08-10T14:29
культура
луганская народная республика
музей победы
выставки
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
петр i
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения" открылась 10 августа в Луганском краеведческом музее, она стала частью масштабного проекта "Наши традиции", сообщается на сайте министерства культуры РФ."В Луганском краеведческом музее 10 августа начала работу выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения". Ее открытие стало частью масштабного проекта "Наши традиции", который подготовлен министерством культуры Российской Федерации и Музеем Победы при участии министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР", - говорится в сообщении.Как отмечается на портале ведомства, экспозиция, посвященная жизни и деяниям Петра Первого, рассказывает о личности царя-преобразователя, событиях, оказавших существенное влияние на формирование его личности и характера. Особое внимание уделено военной и государственной деятельности первого русского императора, политике в отношении церкви. Посетители увидят оцифрованные материалы из фондов музея –образцы одежды из гардероба Петра Великого, личные вещи и портреты царя, членов его семьи и соратников, оружие, медали, редкие гравюры, приборы и инструменты, карты и документы."Проект "Наши традиции" знакомит жителей Луганской Народной Республики с музейными коллекциями современной России. В рамках проекта свои выставки подготовили 13 федеральных музеев. В ближайшие три месяца их продемонстрируют в музеях, домах культуры, театрах республики – всего будет задействовано около 30 площадок", — приводятся в сообщении слова заместителя директора Музея Победы Виктора Дичко.
https://ria.ru/20220807/digitalart-1807546711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, музей победы, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, петр i
Посвященная Петру I выставка проекта "Наши традиции" открылась в Луганске
Посвященная Петру I выставка открылась 10 августа в Луганском краеведческом музее
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения" открылась 10 августа в Луганском краеведческом музее, она стала частью масштабного проекта "Наши традиции", сообщается на сайте министерства культуры РФ.
"В Луганском краеведческом музее 10 августа начала работу выставка "Петр Великий. К 350-летию со дня рождения". Ее открытие стало частью масштабного проекта "Наши традиции", который подготовлен министерством культуры Российской Федерации и Музеем Победы при участии министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале ведомства, экспозиция, посвященная жизни и деяниям Петра Первого, рассказывает о личности царя-преобразователя, событиях, оказавших существенное влияние на формирование его личности и характера. Особое внимание уделено военной и государственной деятельности первого русского императора, политике в отношении церкви. Посетители увидят оцифрованные материалы из фондов музея –образцы одежды из гардероба Петра Великого, личные вещи и портреты царя, членов его семьи и соратников, оружие, медали, редкие гравюры, приборы и инструменты, карты и документы.
"Проект "Наши традиции" знакомит жителей Луганской Народной Республики с музейными коллекциями современной России. В рамках проекта свои выставки подготовили 13 федеральных музеев. В ближайшие три месяца их продемонстрируют в музеях, домах культуры, театрах республики – всего будет задействовано около 30 площадок", — приводятся в сообщении слова заместителя директора Музея Победы Виктора Дичко.