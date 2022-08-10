Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/vsu-1808633484.html
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ
В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:41
2022-08-10T18:24
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
в мире
мелитополь
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, задержанный является корректировщиком ударов украинской армии по Мелитополю. "Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220727/rosgvardiya-1805383379.html
украина
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, в мире, мелитополь, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:41 10.08.2022 (обновлено: 18:24 10.08.2022)
 
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ

В Запорожской области задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по Мелитополю

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, задержанный является корректировщиком ударов украинской армии по Мелитополю. "Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 16:58Специальная военная операция на Украине
В Херсонской и Запорожской областях задержали 21 пособника ВСУ и СБУ
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВ миреМелитопольСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала