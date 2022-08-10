https://ria.ru/20220810/vsu-1808633484.html
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ
В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:41
2022-08-10T15:41
2022-08-10T18:24
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
в мире
мелитополь
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, задержанный является корректировщиком ударов украинской армии по Мелитополю. "Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220727/rosgvardiya-1805383379.html
украина
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запорожская область, в мире, мелитополь, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:41 10.08.2022 (обновлено: 18:24 10.08.2022)
В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ
В Запорожской области задержали мужчину, корректировавшего удары ВСУ по Мелитополю