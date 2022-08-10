https://ria.ru/20220810/vsu-1808633484.html

В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ

В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022

В Запорожской области задержали корректировщика ВСУ

В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:41

2022-08-10T15:41

2022-08-10T18:24

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

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мелитополь

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. В Запорожской области задержан корректировщик ударов украинских военных по Мелитополю, он дал признательные показания и сдает подельников, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, задержанный является корректировщиком ударов украинской армии по Мелитополю. "Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220727/rosgvardiya-1805383379.html

украина

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Кирилл Волков

украина, запорожская область, в мире, мелитополь, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины