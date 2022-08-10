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В Курской области устранили повреждение на железной дороге - РИА Новости, 10.08.2022
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В Курской области устранили повреждение на железной дороге
В Курской области устранили повреждение на железной дороге - РИА Новости, 10.08.2022
В Курской области устранили повреждение на железной дороге
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждение на железной дороге в Курской области устранено, движение восстановлено. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T23:56
2022-08-10T23:56
происшествия
александр бастрыкин
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждение на железной дороге в Курской области устранено, движение восстановлено.Ранее Старовойт сообщал о повреждении рельсов на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Он также заявлял, что среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва."Повреждение на железнодорожном перегоне "Льгов - Суджа" устранено, движение восстановлено", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Также в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области Андрею Гусеву доложить о проверке и об обстоятельствах произошедшего. Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
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происшествия, александр бастрыкин, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
23:56 10.08.2022
 
В Курской области устранили повреждение на железной дороге

Курский губернатор Старовойт: повреждение на 28-м километре железной дороге устранили

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждение на железной дороге в Курской области устранено, движение восстановлено.
Ранее Старовойт сообщал о повреждении рельсов на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Он также заявлял, что среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.
"Повреждение на железнодорожном перегоне "Льгов - Суджа" устранено, движение восстановлено", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области Андрею Гусеву доложить о проверке и об обстоятельствах произошедшего. Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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