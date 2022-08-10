https://ria.ru/20220810/vosstanovlenie-1808752979.html

В Курской области устранили повреждение на железной дороге

В Курской области устранили повреждение на железной дороге - РИА Новости, 10.08.2022

В Курской области устранили повреждение на железной дороге

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждение на железной дороге в Курской области устранено, движение восстановлено. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T23:56

2022-08-10T23:56

2022-08-10T23:56

происшествия

александр бастрыкин

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждение на железной дороге в Курской области устранено, движение восстановлено.Ранее Старовойт сообщал о повреждении рельсов на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Он также заявлял, что среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва."Повреждение на железнодорожном перегоне "Льгов - Суджа" устранено, движение восстановлено", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Также в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Курской области Андрею Гусеву доложить о проверке и об обстоятельствах произошедшего. Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)