https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html

Китай опубликовал "Белую книгу" по ситуации с Тайванем

Китай опубликовал "Белую книгу" по ситуации с Тайванем - РИА Новости, 10.08.2022

Китай опубликовал "Белую книгу" по ситуации с Тайванем

Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится, Пекин оставляет за собой право отвечать на провокации сторонников... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:24

2022-08-10T08:24

2022-08-10T11:25

в мире

китай

тайвань

си цзиньпин

нэнси пелоси

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/02/1527170225_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6a29c3632f8be9182b1eec800dfdb93f.jpg

ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится, Пекин оставляет за собой право отвечать на провокации сторонников независимости острова и внешних сил, говорится в опубликованной властями КНР "Белой книге".Документ под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху" совместно подготовили и опубликовали канцелярия Госсовета по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. "Белые книги" регулярно публикуются, чтобы разъяснить политику Пекина по разным проблемам."Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам. Для защиты общих интересов китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, мы должны решительно противостоять расколу и независимости Тайваня, а также способствовать мирному воссоединению родины", — говорится в тексте.Отмечается, что Пекин "готов создать широкое пространство для мирного воссоединения", но он никогда не оставит "места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня".Авторы документа заявляют, что дела китайцев должны решать сами китайцы, и тайваньский вопрос там называется внутренним делом КНР, "затрагивающим интересы Китая и национальные чувства китайского народа. По их словам, решение вопроса "не терпит никакого внешнего вмешательства"."Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер", — подчеркнули в Пекине.Власти КНР утверждают, что сторонников независимости Тайваня "и их сепаратистской деятельности" крайне мало. Меры, которые партия обещает направить против них и возможного внешнего вмешательства, как говорится в документе, "ни в коем случае не направлены против тайваньских соотечественников", а "немирные средства будут приняты в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора"."В случае, если сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, или внешние вмешивающиеся силы будут провоцировать, вынуждать и даже перейдут "красную линию", нам придется принять решительные меры", — отметили составители "Белой книги".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — первой для председателей нижней палаты конгресса с 1997 года. Белый дом дистанцировался от поступка Пелоси и заявил о "неотступности от политики "одного Китая".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты с материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

https://ria.ru/20220809/kitay-1808129957.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808359831.html

китай

тайвань

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, тайвань, си цзиньпин, нэнси пелоси, пекин