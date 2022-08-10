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Захарова назвала призывы не давать визы россиянам антиэстонскими - РИА Новости, 10.08.2022
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Захарова назвала призывы не давать визы россиянам антиэстонскими
Захарова назвала призывы не давать визы россиянам антиэстонскими - РИА Новости, 10.08.2022
Захарова назвала призывы не давать визы россиянам антиэстонскими
Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы "это привилегия, а не право человека" и что следует ограничить турпоток из России... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:23
2022-08-10T12:30
в мире
эстония
россия
кая каллас
санкции в отношении россии
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы "это привилегия, а не право человека" и что следует ограничить турпоток из России глупы и провокационны, к тому же они антиэстонские по своей сути, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Владимир Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Захарова отметила, что жителям Эстонии и других стран Прибалтики, которые не ассоциируют себя с либеральным режимом и знают, что такое честный доход - за счет туристов - обидно слышать подобные заявления Каллас."Людям, которые живут в странах Прибалтики, очень обидно, которые ненавидят этих выскочек политических... представителей этого либерального диктата, которые честно работают, которые знают, что такое честный доход, что такое российские туристы, российский инвестор и бизнес в частности в прибалтийских странах, у которых действительно по-настоящему душа рвется, когда они слушают вот эту странную женщину, которые сгорают со стыда после каждого ее слова. Вы же прекрасно знаете, какая волна протестов каждый раз в информационной сфере появляется после ее слов... И сейчас вдруг их горе-лидер или человек, выдающий себя за лидера... выходит и говорит несусветную чушь", - сказала официальный представитель МИД РФ."Я очень вас прошу не ассоциировать это заявление с эстонцами и людьми, которые там живут, потому что эти заявления - антиэстонские по своей сути. Да, я прекрасно понимаю, что такое идейность и что такое принципиальность, и что такое умение жертвовать своими личными интересами и материальной выгодой ради того, что ты считаешь главным в жизни... Но это не имеет никакого отношения к подобным глупейшим провокационным заявлениям человека, который не является по-настоящему политическим лидером, а является политиком по наследству", - сказала Захарова. Она отметила, что должность премьер-министра перешла Кае Каллас "по наследству" от отца, бывшего премьера Эстонии Сийм Каллас, а в целом она происходит из номенклатурной советской семьи - о чем сейчас предпочитает умалчивать. "Она прорубает себе путь так, как это делали все ее предки... Это такая "политическая монархия" Эстонии. Это люди, род которых всегда был в рядах номенклатуры при любом режиме... Они всегда будут стоять у кормушки и обслуживать власть предержащих... Ее предки были советской номенклатурой. Это надо просто знать и помнить", - резюмировала дипломат.
https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html
https://ria.ru/20220805/estoniya-1807461061.html
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в мире, эстония, россия, кая каллас, санкции в отношении россии, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, новости - туризм
12:23 10.08.2022 (обновлено: 12:30 10.08.2022)
 
Захарова назвала призывы не давать визы россиянам антиэстонскими

Захарова назвала призывы не давать визы россиянам провокационными и антиэстонскими

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы "это привилегия, а не право человека" и что следует ограничить турпоток из России глупы и провокационны, к тому же они антиэстонские по своей сути, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Владимир Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
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Захарова отметила, что жителям Эстонии и других стран Прибалтики, которые не ассоциируют себя с либеральным режимом и знают, что такое честный доход - за счет туристов - обидно слышать подобные заявления Каллас.
"Людям, которые живут в странах Прибалтики, очень обидно, которые ненавидят этих выскочек политических... представителей этого либерального диктата, которые честно работают, которые знают, что такое честный доход, что такое российские туристы, российский инвестор и бизнес в частности в прибалтийских странах, у которых действительно по-настоящему душа рвется, когда они слушают вот эту странную женщину, которые сгорают со стыда после каждого ее слова. Вы же прекрасно знаете, какая волна протестов каждый раз в информационной сфере появляется после ее слов... И сейчас вдруг их горе-лидер или человек, выдающий себя за лидера... выходит и говорит несусветную чушь", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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"Я очень вас прошу не ассоциировать это заявление с эстонцами и людьми, которые там живут, потому что эти заявления - антиэстонские по своей сути. Да, я прекрасно понимаю, что такое идейность и что такое принципиальность, и что такое умение жертвовать своими личными интересами и материальной выгодой ради того, что ты считаешь главным в жизни... Но это не имеет никакого отношения к подобным глупейшим провокационным заявлениям человека, который не является по-настоящему политическим лидером, а является политиком по наследству", - сказала Захарова.
Она отметила, что должность премьер-министра перешла Кае Каллас "по наследству" от отца, бывшего премьера Эстонии Сийм Каллас, а в целом она происходит из номенклатурной советской семьи - о чем сейчас предпочитает умалчивать. "Она прорубает себе путь так, как это делали все ее предки... Это такая "политическая монархия" Эстонии. Это люди, род которых всегда был в рядах номенклатуры при любом режиме... Они всегда будут стоять у кормушки и обслуживать власть предержащих... Ее предки были советской номенклатурой. Это надо просто знать и помнить", - резюмировала дипломат.
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