На подконтрольной Киеву части ДНР введут особый режим въезда и выезда
Назначенные Киевом донецкие власти введут особый режим въезда и выезда в регионе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Особый режим въезда и выезда вводится с 11 августа на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко.
"С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств", - написал Кириленко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что особый режим предусматривает запрет на вывоз без разрешения спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на въезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.
"Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский. Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил Кириленко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.