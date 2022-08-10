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Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов
Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.08.2022
Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов
Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевской власти, заявил постпред России... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:04
2022-08-10T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
россия
украина
энергодар
совет безопасности оон
запорожская аэс
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевской власти, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Сотрудники АЭС, украинские сотрудники регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работают украинцы, и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.По данным российского Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС. В результате повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Москва запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН.
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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, энергодар, совет безопасности оон, запорожская аэс, магатэ
16:04 10.08.2022 (обновлено: 17:24 10.08.2022)
 
Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов

Постпред России Ульянов: киевские власти угрожают расправой сотрудникам ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевской власти, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сотрудники АЭС, украинские сотрудники регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
16:07Специальная военная операция на Украине
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС
Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работают украинцы, и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
По данным российского Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС. В результате повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Москва запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
16:02
Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиРоссияУкраинаЭнергодарСовет Безопасности ООНЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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