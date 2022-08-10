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Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом - РИА Новости, 10.08.2022
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Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом
Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом - РИА Новости, 10.08.2022
Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом
Суд во Владимирской области заключил под стражу обвиняемого в убийстве своих родителей, которым он нанес удары ножом, а затем поджег дом, сообщило в среду... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:49
2022-08-10T12:49
происшествия
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Суд во Владимирской области заключил под стражу обвиняемого в убийстве своих родителей, которым он нанес удары ножом, а затем поджег дом, сообщило в среду региональное следственное управление СК РФ."В Вязниковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 6 августа мужчина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" кухонным ножом нанес отцу и матери по два ранения, от которых они скончались на месте происшествия. Затем он поджег дом и скрылся. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена, и мужчина в кратчайшие сроки задержан. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет СУСК. Отмечается, что вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся.
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владимирская область
россия
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происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
12:49 10.08.2022
 
Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом

Во Владимирской области арестовали мужчину, зарезавшего родителей и поджегшего дом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Суд во Владимирской области заключил под стражу обвиняемого в убийстве своих родителей, которым он нанес удары ножом, а затем поджег дом, сообщило в среду региональное следственное управление СК РФ.
"В Вязниковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 6 августа мужчина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" кухонным ножом нанес отцу и матери по два ранения, от которых они скончались на месте происшествия. Затем он поджег дом и скрылся. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена, и мужчина в кратчайшие сроки задержан. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет СУСК. Отмечается, что вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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