https://ria.ru/20220810/ubiystvo-1808550684.html

Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом

Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом - РИА Новости, 10.08.2022

Во Владимирской области мужчина убил родителей и поджег дом

Суд во Владимирской области заключил под стражу обвиняемого в убийстве своих родителей, которым он нанес удары ножом, а затем поджег дом, сообщило в среду... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:49

2022-08-10T12:49

2022-08-10T12:49

происшествия

владимирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Суд во Владимирской области заключил под стражу обвиняемого в убийстве своих родителей, которым он нанес удары ножом, а затем поджег дом, сообщило в среду региональное следственное управление СК РФ."В Вязниковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 6 августа мужчина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" кухонным ножом нанес отцу и матери по два ранения, от которых они скончались на месте происшествия. Затем он поджег дом и скрылся. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена, и мужчина в кратчайшие сроки задержан. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет СУСК. Отмечается, что вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)