https://ria.ru/20220810/teploseti-1808561623.html

Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 10.08.2022

Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону 90% тепловых сетей, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:24

2022-08-10T13:24

2022-08-10T13:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

жкх

отопительный сезон 2022-2023 в россии

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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москва

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону 90% тепловых сетей, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

https://ria.ru/20220728/sotsobekty-1805589422.html

https://ria.ru/20220804/otoplenie-1807205559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва