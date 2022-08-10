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Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 10.08.2022
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Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 10.08.2022
Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону 90% тепловых сетей, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:24
2022-08-10T13:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
жкх
отопительный сезон 2022-2023 в россии
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону 90% тепловых сетей, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.
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петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва
13:24 10.08.2022
 

Бирюков: 90% теплосетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота НПС "Ховринская"
Работа НПС Ховринская - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону 90% тепловых сетей, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все работы идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Эти мероприятия позволяют выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности проведем испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках подготовки к отопительному сезону проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковЖКХОтопительный сезон 2022-2023 в РоссииОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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