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Россия надеется на мирное решение тайваньского вопроса, заявил посол - РИА Новости, 10.08.2022
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Россия надеется на мирное решение тайваньского вопроса, заявил посол
Россия надеется на мирное решение тайваньского вопроса, заявил посол - РИА Новости, 10.08.2022
Россия надеется на мирное решение тайваньского вопроса, заявил посол
Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить за счет регионального мира и стабильности, заявил посол России в Китае Андрей... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:51
2022-08-10T08:51
политика
китай
тайвань
россия
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить за счет регионального мира и стабильности, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама."Совершенная провокация и посадка американского самолета в Тайбэе лишь усугубляют и без того сложную ситуацию. Конечно, как азиатско-тихоокеанская держава Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить в ущерб региональному миру и стабильности", - заявил Денисов в интервью изданию China Daily.Он отметил, что "китайская сторона — и Вашингтон должен это четко понимать — имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе".По его словам, учитывая повышенное внимание к Тайваню в последнее время, "визит Пелоси может иметь неожиданный эффект для США, повышая глобальную осведомленность о фактическом и непредвзятом контексте тайваньского вопроса".КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html
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политика, китай, тайвань, россия, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси
08:51 10.08.2022
 
Россия надеется на мирное решение тайваньского вопроса, заявил посол

Посол Денисов: Россия надеется, что тайваньский вопрос не будут решать за счет мира

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить за счет регионального мира и стабильности, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
"Совершенная провокация и посадка американского самолета в Тайбэе лишь усугубляют и без того сложную ситуацию. Конечно, как азиатско-тихоокеанская держава Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить в ущерб региональному миру и стабильности", - заявил Денисов в интервью изданию China Daily.
Он отметил, что "китайская сторона — и Вашингтон должен это четко понимать — имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе".
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08:24
Китай опубликовал "Белую книгу" по ситуации с Тайванем
По его словам, учитывая повышенное внимание к Тайваню в последнее время, "визит Пелоси может иметь неожиданный эффект для США, повышая глобальную осведомленность о фактическом и непредвзятом контексте тайваньского вопроса".
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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