Россия надеется на мирное решение тайваньского вопроса, заявил посол
Посол Денисов: Россия надеется, что тайваньский вопрос не будут решать за счет мира
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить за счет регионального мира и стабильности, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
"Совершенная провокация и посадка американского самолета в Тайбэе лишь усугубляют и без того сложную ситуацию. Конечно, как азиатско-тихоокеанская держава Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить в ущерб региональному миру и стабильности", - заявил Денисов в интервью изданию China Daily.
Он отметил, что "китайская сторона — и Вашингтон должен это четко понимать — имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе".
По его словам, учитывая повышенное внимание к Тайваню в последнее время, "визит Пелоси может иметь неожиданный эффект для США, повышая глобальную осведомленность о фактическом и непредвзятом контексте тайваньского вопроса".
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.