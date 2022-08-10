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На Ставрополье начали производить пеллеты из кукурузной кочерыжки - РИА Новости, 10.08.2022
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Ставропольский край
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На Ставрополье начали производить пеллеты из кукурузной кочерыжки
На Ставрополье начали производить пеллеты из кукурузной кочерыжки - РИА Новости, 10.08.2022
На Ставрополье начали производить пеллеты из кукурузной кочерыжки
Хлебопекарное предприятие в Кировском городском округе Ставрополья запустило линию по измельчению кукурузной кочерыжки, которая остается после крупорушки и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:49
2022-08-10T14:49
ставропольский край
производство
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СТАВРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Хлебопекарное предприятие в Кировском городском округе Ставрополья запустило линию по измельчению кукурузной кочерыжки, которая остается после крупорушки и отделения зерен, для производства пеллет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию."То, что ранее было отходами производства, сейчас полностью перерабатывается. Также на производстве заработал гранулятор российского производства, который прессует полученную стружку, и фасовочная линия для пакетов разного объема. В смену расфасовывается четыре тонны пеллет", – уточнил собеседник агентства.По его словам, пеллеты из кукурузной кочерыжки – это экологически чистый продукт, который может выполнять сразу несколько функций. Его можно использовать для розжига и отопления. Так как он произведен из отходов зерновой культуры и содержит микроэлементы и витамины, его можно использовать как кормовую добавку. А также применять как впитывающий наполнитель для туалета домашних животных. Сырье предприятие закупает в хозяйствах Ставрополья и других регионов. Уже начались поставки продукции в Краснодарский край."Модернизация производства стала возможной благодаря льготному кредиту от краевого Фонда развития пищевой и перерабатывающей промышленности", – добавили в пресс-службе.Там отметили, что завод в рамках десятилетия переработки сельхозпродукции, которое было объявлено губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, планирует также построить собственную мельницу, чтобы обеспечить хлебопекарное направление собственной мукой, а излишки реализовывать на экспорт."Пеллеты – это продукт, который используется многими странами как альтернатива газу для отапливания жилых помещений. Предприятие изначально ориентировано на экспорт этой продукции. В связи с санкциями в планы внесены коррективы. Тем не менее, будем продвигать продукцию на рынки, в том числе зарубежные", - сказал глава комитета Денис Полюбин.
https://ria.ru/20220805/molokopererabotka-1807475970.html
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производство
14:49 10.08.2022
 

На Ставрополье начали производить пеллеты из кукурузной кочерыжки

© РИА Новости / Юрий Куйдин / Перейти в фотобанкКукуруза
Кукуруза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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СТАВРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Хлебопекарное предприятие в Кировском городском округе Ставрополья запустило линию по измельчению кукурузной кочерыжки, которая остается после крупорушки и отделения зерен, для производства пеллет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"То, что ранее было отходами производства, сейчас полностью перерабатывается. Также на производстве заработал гранулятор российского производства, который прессует полученную стружку, и фасовочная линия для пакетов разного объема. В смену расфасовывается четыре тонны пеллет", – уточнил собеседник агентства.
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По его словам, пеллеты из кукурузной кочерыжки – это экологически чистый продукт, который может выполнять сразу несколько функций. Его можно использовать для розжига и отопления. Так как он произведен из отходов зерновой культуры и содержит микроэлементы и витамины, его можно использовать как кормовую добавку. А также применять как впитывающий наполнитель для туалета домашних животных. Сырье предприятие закупает в хозяйствах Ставрополья и других регионов. Уже начались поставки продукции в Краснодарский край.
"Модернизация производства стала возможной благодаря льготному кредиту от краевого Фонда развития пищевой и перерабатывающей промышленности", – добавили в пресс-службе.
Там отметили, что завод в рамках десятилетия переработки сельхозпродукции, которое было объявлено губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, планирует также построить собственную мельницу, чтобы обеспечить хлебопекарное направление собственной мукой, а излишки реализовывать на экспорт.
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"Пеллеты – это продукт, который используется многими странами как альтернатива газу для отапливания жилых помещений. Предприятие изначально ориентировано на экспорт этой продукции. В связи с санкциями в планы внесены коррективы. Тем не менее, будем продвигать продукцию на рынки, в том числе зарубежные", - сказал глава комитета Денис Полюбин.
 
Ставропольский крайПроизводство
 
 
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