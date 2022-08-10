https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808745115.html

Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС

Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T22:29

2022-08-10T22:29

2022-08-10T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

михаил мизинцев

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, где проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на станцию, которую намерен возглавить лично, сообщили в агентстве. Тем временем, в российском минобороны рассказали о планах Киева направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать. Кроме того, в МИД Швейцарии сообщили о ее договоренности с Украиной представлять интересы Киева в РФ, однако согласия Москвы еще не получено.Запорожская АЭСПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в среду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС.Он также подчеркнул, что позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, и "Запад, пользуясь своим влиянием на Киев, мог и должен был бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы".Кроме того, постпред рассказал, что украинские сотрудники продолжают работать на станции после ее перехода под контроль РФ, и эти люди получают по телефону угрозы расправы от властей в Киеве.Он также отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работает украинский персонал, и убедиться, что нет никаких притеснений граждан Украины, оставшихся работать на станции.В МАГАТЭ же в среду подтвердили, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.Сам Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.Ход операцииРоссийские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области и 9 беспилотников, сообщили в среду в министерстве обороны РФ.Также по данным оборонного ведомства, высокоточным оружием ВКС РФ было уничтожено до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов украинской 54-й механизированной бригады в ДНР. Кроме того, после ударов ВКС России в районе населенного пункта Пески (ДНР) утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада, убито до 70% ее личного состава, говорится в сводке министерства.По информации российского минобороны, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР.Как сообщили в военном ведомстве, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар", уничтожили семь складов боеприпасов.К тому же ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки Харьковской области, а истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, информировало оборонное ведомство.В общей сложности, по данным Минобороны РФ за время специальной военной операции российские военные уничтожили 267 украинских самолетов.В среду вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать.Согласно информации генерала-майора Мизинцева, украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Он также рассказал, что местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.В минобороны также сообщили, что, несмотря на препятствия, России удалось эвакуировать из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч.По информации Национального центра управления обороной РФ, Москва продолжает направлять гуманитарную помощь, в частности, за прошедшие сутки РФ провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощиМеждународная повесткаШвейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в РФ представляла Швейцария, сообщили в швейцарском дипломатическом ведомстве. Стороны ждут согласия российской стороны. При этом в министерстве подчеркнули, что Швейцария еще с самого начала вооруженного конфликта на Украине предлагала свои добрые услуги, как переговорную площадку, так и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.

https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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