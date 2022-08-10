Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС
Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить Запорожскую АЭС
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, где проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на станцию, которую намерен возглавить лично, сообщили в агентстве. Тем временем, в российском минобороны рассказали о планах Киева направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать. Кроме того, в МИД Швейцарии сообщили о ее договоренности с Украиной представлять интересы Киева в РФ, однако согласия Москвы еще не получено.
Запорожская АЭС
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в среду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, и "Запад, пользуясь своим влиянием на Киев, мог и должен был бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы".
Кроме того, постпред рассказал, что украинские сотрудники продолжают работать на станции после ее перехода под контроль РФ, и эти люди получают по телефону угрозы расправы от властей в Киеве.
Он также отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работает украинский персонал, и убедиться, что нет никаких притеснений граждан Украины, оставшихся работать на станции.
В МАГАТЭ же в среду подтвердили, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.
Сам Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.
Ход операции
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области и 9 беспилотников, сообщили в среду в министерстве обороны РФ.
Также по данным оборонного ведомства, высокоточным оружием ВКС РФ было уничтожено до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов украинской 54-й механизированной бригады в ДНР. Кроме того, после ударов ВКС России в районе населенного пункта Пески (ДНР) утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада, убито до 70% ее личного состава, говорится в сводке министерства.
По информации российского минобороны, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР.
Как сообщили в военном ведомстве, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар", уничтожили семь складов боеприпасов.
К тому же ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки Харьковской области, а истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, информировало оборонное ведомство.
В общей сложности, по данным Минобороны РФ за время специальной военной операции российские военные уничтожили 267 украинских самолетов.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать.
Согласно информации генерала-майора Мизинцева, украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Он также рассказал, что местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
В минобороны также сообщили, что, несмотря на препятствия, России удалось эвакуировать из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч.
По информации Национального центра управления обороной РФ, Москва продолжает направлять гуманитарную помощь, в частности, за прошедшие сутки РФ провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи
Международная повестка
Швейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в РФ представляла Швейцария, сообщили в швейцарском дипломатическом ведомстве. Стороны ждут согласия российской стороны. При этом в министерстве подчеркнули, что Швейцария еще с самого начала вооруженного конфликта на Украине предлагала свои добрые услуги, как переговорную площадку, так и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.