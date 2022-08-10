Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808745115.html
Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС
Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС
В МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:29
2022-08-10T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
михаил мизинцев
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e113b4865e4dcd74e34d911d6a067708.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, где проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на станцию, которую намерен возглавить лично, сообщили в агентстве. Тем временем, в российском минобороны рассказали о планах Киева направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать. Кроме того, в МИД Швейцарии сообщили о ее договоренности с Украиной представлять интересы Киева в РФ, однако согласия Москвы еще не получено.Запорожская АЭСПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в среду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС.Он также подчеркнул, что позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, и "Запад, пользуясь своим влиянием на Киев, мог и должен был бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы".Кроме того, постпред рассказал, что украинские сотрудники продолжают работать на станции после ее перехода под контроль РФ, и эти люди получают по телефону угрозы расправы от властей в Киеве.Он также отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работает украинский персонал, и убедиться, что нет никаких притеснений граждан Украины, оставшихся работать на станции.В МАГАТЭ же в среду подтвердили, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.Сам Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.Ход операцииРоссийские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области и 9 беспилотников, сообщили в среду в министерстве обороны РФ.Также по данным оборонного ведомства, высокоточным оружием ВКС РФ было уничтожено до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов украинской 54-й механизированной бригады в ДНР. Кроме того, после ударов ВКС России в районе населенного пункта Пески (ДНР) утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада, убито до 70% ее личного состава, говорится в сводке министерства.По информации российского минобороны, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР.Как сообщили в военном ведомстве, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар", уничтожили семь складов боеприпасов.К тому же ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки Харьковской области, а истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, информировало оборонное ведомство.В общей сложности, по данным Минобороны РФ за время специальной военной операции российские военные уничтожили 267 украинских самолетов.В среду вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать.Согласно информации генерала-майора Мизинцева, украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Он также рассказал, что местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.В минобороны также сообщили, что, несмотря на препятствия, России удалось эвакуировать из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч.По информации Национального центра управления обороной РФ, Москва продолжает направлять гуманитарную помощь, в частности, за прошедшие сутки РФ провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощиМеждународная повесткаШвейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в РФ представляла Швейцария, сообщили в швейцарском дипломатическом ведомстве. Стороны ждут согласия российской стороны. При этом в министерстве подчеркнули, что Швейцария еще с самого начала вооруженного конфликта на Украине предлагала свои добрые услуги, как переговорную площадку, так и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.
https://ria.ru/20220810/aes-1808483535.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808696301.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа артиллерийских установок "Мста-С" в ходе спецоперации. Кадры Минобороны
Самоходные артиллерийские установки "Мста-С" заряжают боеприпасами "Краснополь", когда необходимо с "ювелирной точностью" поразить укрепленные пункты противника, следует из видеоматериалов о ходе спецоперации, предоставленных Минобороны России.
2022-08-10T22:29
true
PT2M05S
Басурин о ходе боевых действий в ДНР
Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки
2022-08-10T22:29
true
PT1M41S
Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов и украинских военных в Красногоровке в ДНР
ВКС России уничтожили в Красногоровке в ДНР склад боеприпасов и до 30 украинских военных
2022-08-10T22:29
true
PT3M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642288_23:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_324ec61bcc162d4e28ba38bed6ebd6f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), михаил мизинцев, россия, украина, донецкая народная республика, запорожская аэс, магатэ, совет безопасности оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Михаил Мизинцев, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины
22:29 10.08.2022
 
Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить ЗАЭС

Спецоперация, 10 августа: гендиректор МАГАТЭ планирует лично посетить Запорожскую АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В МАГАТЭ сообщили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, где проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на станцию, которую намерен возглавить лично, сообщили в агентстве. Тем временем, в российском минобороны рассказали о планах Киева направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать. Кроме того, в МИД Швейцарии сообщили о ее договоренности с Украиной представлять интересы Киева в РФ, однако согласия Москвы еще не получено.

Запорожская АЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в среду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что позиция западных стран по ситуации вокруг Запорожской АЭС ненормальная, и "Запад, пользуясь своим влиянием на Киев, мог и должен был бы призвать украинскую сторону к порядку, призвать ее прекратить обстрелы".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 08:17Специальная военная операция на Украине
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
Кроме того, постпред рассказал, что украинские сотрудники продолжают работать на станции после ее перехода под контроль РФ, и эти люди получают по телефону угрозы расправы от властей в Киеве.
Он также отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работает украинский персонал, и убедиться, что нет никаких притеснений граждан Украины, оставшихся работать на станции.
В МАГАТЭ же в среду подтвердили, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.
Сам Рафаэль Гросси заявил, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.

Ход операции

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области и 9 беспилотников, сообщили в среду в министерстве обороны РФ.
Также по данным оборонного ведомства, высокоточным оружием ВКС РФ было уничтожено до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов украинской 54-й механизированной бригады в ДНР. Кроме того, после ударов ВКС России в районе населенного пункта Пески (ДНР) утратила боеспособность украинская 56-я мотопехотная бригада, убито до 70% ее личного состава, говорится в сводке министерства.
По информации российского минобороны, российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР.
Как сообщили в военном ведомстве, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления противника, в том числе националистического формирования "Айдар", уничтожили семь складов боеприпасов.
К тому же ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки Харьковской области, а истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета, информировало оборонное ведомство.
В общей сложности, по данным Минобороны РФ за время специальной военной операции российские военные уничтожили 267 украинских самолетов.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киевский режим планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан, которых планируют пытать.
Согласно информации генерала-майора Мизинцева, украинские боевики оборудовали новые огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах в разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Он также рассказал, что местным жителям запрещено покидать свои жилища и они не эвакуированы, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
В минобороны также сообщили, что, несмотря на препятствия, России удалось эвакуировать из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По информации Национального центра управления обороной РФ, Москва продолжает направлять гуманитарную помощь, в частности, за прошедшие сутки РФ провела четыре акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 470,3 тонны гуманитарной помощи

Международная повестка

Швейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в РФ представляла Швейцария, сообщили в швейцарском дипломатическом ведомстве. Стороны ждут согласия российской стороны. При этом в министерстве подчеркнули, что Швейцария еще с самого начала вооруженного конфликта на Украине предлагала свои добрые услуги, как переговорную площадку, так и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 18:27
Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Михаил МизинцевРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская АЭСМАГАТЭСовет Безопасности ООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала