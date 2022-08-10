https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:08

2022-08-10T15:08

2022-08-10T15:08

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Артемовска, Авдеевки, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара, завершают зачистку Песков. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на населенные пункты Донецкой агломерации.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки было ликвидировано пять пунктов управления, шесть взводов артиллерийских орудий и восемь складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолеты Су-25, Су-27 и МиГ-29, а также перехватили девять беспилотников, две баллистические ракеты и семь реактивных снарядов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 795 реактивных систем залпового огня, 4283 танка и другие бронемашины, 3286 орудий полевой артиллерии и 4807 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика