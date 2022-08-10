https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808539206.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов

ВС России с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов - РИА Новости, 10.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 267 украинских самолетов

Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 267 украинских самолетов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:14

2022-08-10T12:14

2022-08-10T12:14

специальная военная операция на украине

технологии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 267 украинских самолетов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 145 вертолетов, 1 720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 4 807 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, ситуация в днр и лнр