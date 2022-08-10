https://ria.ru/20220810/sotrudnichestvo-1808650693.html

Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества

Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества - РИА Новости, 10.08.2022

Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества

Министр обороны США Ллойд Остин на встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшом и главой минобороны Артисом Пабриксом обсудил РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:21

2022-08-10T16:21

2022-08-10T16:23

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшом и главой минобороны Артисом Пабриксом обсудил возможности развития военного сотрудничества Вашингтона и Риги, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Пентагона."На этих встречах он поблагодарил власти Латвии за поддержку Украины в рамках военных действий против России, а также за размещение Латвией ротационного военного контингента США", - добавили в Пентагоне.Кроме того, Остин затронул вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине.Остин находится в Латвии с двухдневным визитом. Ранее в четверг шеф Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, но альянс увеличивает боевые группы на восточном фланге альянса и усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а НАТО имеет агрессивный характер.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220808/mid-1808110619.html

https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html

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россия, латвия, украина, министерство обороны сша, нато, энтони блинкен, сергей лавров, в мире, ллойд остин