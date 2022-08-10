16:21 10.08.2022 (обновлено: 16:23 10.08.2022)
Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества
Глава Пентагона Остин обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
Военнослужащие США на военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшом и главой минобороны Артисом Пабриксом обсудил возможности развития военного сотрудничества Вашингтона и Риги, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Пентагона.
Кроме того, Остин затронул вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине.
Остин находится в Латвии с двухдневным визитом. Ранее в четверг шеф Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, но альянс увеличивает боевые группы на восточном фланге альянса и усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а НАТО имеет агрессивный характер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.