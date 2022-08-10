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Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества - РИА Новости, 10.08.2022
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Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества
Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества - РИА Новости, 10.08.2022
Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества
Министр обороны США Ллойд Остин на встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшом и главой минобороны Артисом Пабриксом обсудил РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:21
2022-08-10T16:23
россия
латвия
украина
министерство обороны сша
нато
энтони блинкен
сергей лавров
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшом и главой минобороны Артисом Пабриксом обсудил возможности развития военного сотрудничества Вашингтона и Риги, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Пентагона."На этих встречах он поблагодарил власти Латвии за поддержку Украины в рамках военных действий против России, а также за размещение Латвией ротационного военного контингента США", - добавили в Пентагоне.Кроме того, Остин затронул вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине.Остин находится в Латвии с двухдневным визитом. Ранее в четверг шеф Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, но альянс увеличивает боевые группы на восточном фланге альянса и усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а НАТО имеет агрессивный характер.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220808/mid-1808110619.html
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россия, латвия, украина, министерство обороны сша, нато, энтони блинкен, сергей лавров, в мире, ллойд остин
16:21 10.08.2022 (обновлено: 16:23 10.08.2022)
 
Глава Пентагона обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества

Глава Пентагона Остин обсудил с властями Латвии развитие военного сотрудничества

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Военнослужащие США на военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Военнослужащие США на военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшом и главой минобороны Артисом Пабриксом обсудил возможности развития военного сотрудничества Вашингтона и Риги, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Пентагона.
"Он (Остин) обсудил важность военных отношений США и Латвии, а также возможностей для дальнейшей кооперации в оборонной сфере", - сказано в сообщении.
"На этих встречах он поблагодарил власти Латвии за поддержку Украины в рамках военных действий против России, а также за размещение Латвией ротационного военного контингента США", - добавили в Пентагоне.
Кроме того, Остин затронул вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине.
Остин находится в Латвии с двухдневным визитом. Ранее в четверг шеф Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, но альянс увеличивает боевые группы на восточном фланге альянса и усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:10
МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а НАТО имеет агрессивный характер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:28Специальная военная операция на Украине
США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон
 
РоссияЛатвияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОЭнтони БлинкенСергей ЛавровВ миреЛлойд Остин
 
 
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