https://ria.ru/20220810/sochi-1808298803.html

Горные курорты Сочи рассказали о ценах на зимний отдых

Горные курорты Сочи рассказали о ценах на зимний отдых - РИА Новости, 10.08.2022

Горные курорты Сочи рассказали о ценах на зимний отдых

В последний месяц лета на горнолыжных курортах Сочи открылись продажи путевок на зимний сезон, пока ски-пассы и проживание предлагаются со скидками до 25... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:14

2022-08-10T12:14

2022-08-10T12:14

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В последний месяц лета на горнолыжных курортах Сочи открылись продажи путевок на зимний сезон, пока ски-пассы и проживание предлагаются со скидками до 25 процентов.Так, курорт "Красная Поляна" открыл раннее бронирование проживания по стоимости прошлого сезона. Дополнительно сэкономить смогут те, кто покупает летом – на зимний отдых действует скидка десять процентов на все отели и апартаменты. До конца августа открыты продажи зимних "сезонников" со скидкой 20 процентов.Пиковый сезон – новогодние праздники – уже заполнен на четверть.Эксперты пояснили, что в отличие от летнего периода, когда наибольшей популярностью пользуются семейные апартаменты с кухнями, зимой спрос повышен на отели категории четыре и пять звезд с включёнными спа-комплексами. По словам представителей курорта, посещение бассейна и бани после активного дня, проведенного на склонах, – важная часть отдыха у лыжников и сноубордистов.На курорте "Роза Хутор" привели в пример такие цены на зимние развлечения: взрослый сезонный ски-пасс при покупке до 31 августа обойдется в 44 850 рублей вместо 59 800, а многодневный ски-пасс на неделю катания в пиковые даты (c 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) обойдется в 25 700 рублей.По акции "Раннее бронирование" можно приобрести многодневные ски-пассы (от трех дней катания) со скидкой 20 процентов, уточнили представители курорта. До 31 августа также будут действовать скидки: 50 процентов – на детские сезонные и годовые ски-пассы и 25 процентов – на взрослые. Дальше цены будут расти. Действуют скидки и на проживание в гостиницах курорта и на услуги школы. "К примеру, в тарифе "Базовый" двухчасовое индивидуальное занятие с инструктором обойдется в 5500 рублей вместо 6300 рублей при бронировании в августе, групповое занятие существенно дешевле – 1600 рублей, вместо 1800", – объясняют на курорте.Там добавили, что продажи начались 1 августа, но пока статистику подводить рано, ажиотаж начинается ближе к завершению акций по раннему бронированию.Выгоднее всего покупать зимние туры именно летом, говорят эксперты, сейчас забронировать такое путешествие можно практически по прошлогодним ценам. В АТОР уточняли, что, по прогнозам туроператоров, отдых на горнолыжных курортах России, в зависимости от направления, "подорожает в предстоящем зимнем сезоне в среднем на 10-20 процентов в сравнении с прошлой зимой".

https://ria.ru/20220414/kaliningrad-1783474589.html

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807139650.html

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Лана Баева

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