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Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг - РИА Новости, 10.08.2022
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Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг
Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг - РИА Новости, 10.08.2022
Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг
Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит около 16.30 (мск) на границу со Словакией, а непосредственно на территорию страны она поступит утром в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:46
2022-08-10T16:00
в мире
словакия
украина
венгрия
укртранснафта
транснефть
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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит около 16.30 (мск) на границу со Словакией, а непосредственно на территорию страны она поступит утром в четверг, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" должны возобновиться в среду, в 16.30 (по киевскому времени, совпадает с мск) нефть должна прийти на границу Украины со Словакией. Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг", - сказал Молнар.Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/neft-1808440626.html
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в мире, словакия, украина, венгрия, укртранснафта, транснефть
15:46 10.08.2022 (обновлено: 16:00 10.08.2022)
 
Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг

Slovnaft: Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит около 16.30 (мск) на границу со Словакией, а непосредственно на территорию страны она поступит утром в четверг, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
"Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" должны возобновиться в среду, в 16.30 (по киевскому времени, совпадает с мск) нефть должна прийти на границу Украины со Словакией. Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг", - сказал Молнар.
Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
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В миреСловакияУкраинаВенгрияУкртранснафтаТранснефть
 
 
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