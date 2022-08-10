https://ria.ru/20220810/slovakiya-1808635729.html

Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг

Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг - РИА Новости, 10.08.2022

Словакия начнет получать нефть по "Дружбе" утром в четверг

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит около 16.30 (мск) на границу со Словакией, а непосредственно на территорию страны она поступит утром в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:46

2022-08-10T15:46

2022-08-10T16:00

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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит около 16.30 (мск) на границу со Словакией, а непосредственно на территорию страны она поступит утром в четверг, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" должны возобновиться в среду, в 16.30 (по киевскому времени, совпадает с мск) нефть должна прийти на границу Украины со Словакией. Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг", - сказал Молнар.Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/neft-1808440626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия, украина, венгрия, укртранснафта, транснефть