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Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/shveytsariya-1808751870.html
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины
У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T23:44
2022-08-11T09:22
в мире
швейцария
россия
украина
посольство швейцарии в рф
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в дипмиссии."Насколько известно посольству, у российской стороны нет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по данному вопросу", - сказали в посольстве.Ранее Швейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы.
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в мире, швейцария, россия, украина, посольство швейцарии в рф
23:44 10.08.2022 (обновлено: 09:22 11.08.2022)
 
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины

Посольство в Швейцарии: контактов с Берном по вопросу представления интересов Украины нет

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в дипмиссии.
"Насколько известно посольству, у российской стороны нет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по данному вопросу", - сказали в посольстве.
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 18:27
Берн и Киев завершили переговоры о представлении интересов Украины в России
Ранее Швейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаПосольство Швейцарии в РФ
 
 
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