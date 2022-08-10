https://ria.ru/20220810/shveytsariya-1808751870.html

Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины

Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины

У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-10T23:44

2022-08-10T23:44

2022-08-11T09:22

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посольство швейцарии в рф

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в дипмиссии."Насколько известно посольству, у российской стороны нет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по данному вопросу", - сказали в посольстве.Ранее Швейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808696301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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