https://ria.ru/20220810/shveytsariya-1808751870.html
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины
У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T23:44
2022-08-10T23:44
2022-08-11T09:22
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посольство швейцарии в рф
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. У посольства России в Швейцарии нет информации о том, что Берн обсуждал с Москвой возможность представлять интересы Украины в РФ, заявили в среду РИА Новости в дипмиссии."Насколько известно посольству, у российской стороны нет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по данному вопросу", - сказали в посольстве.Ранее Швейцария и Украина договорились о том, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808696301.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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23:44 10.08.2022 (обновлено: 09:22 11.08.2022)
Посольство в Швейцарии: у Москвы нет контактов с Берном по вопросу Украины
Посольство в Швейцарии: контактов с Берном по вопросу представления интересов Украины нет