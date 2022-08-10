15:10 10.08.2022 (обновлено: 15:15 10.08.2022)
В России хотят ввести штрафы за помехи при тушении лесных пожаров
Минюст, Минприроды, МЧС и МЭР призвали ввести штрафы за помехи при тушении лесных пожаров
© Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минюст, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития России предложили дополнить КоАП штрафами для физических лиц-пользователей и собственников лесных участков, если они мешают тушению лесных пожаров - документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В качестве примера в Минюсте привели непропуск пожарных машин на горящий лесной участок. В действующей же редакции КоАП ответственность физлиц-собственников и арендаторов лесных участков за невыполнение сводного плана тушения лесных пожаров не прописана.
"Статью 8.32.3… дополнить частью 1.1 в следующей редакции: "Неисполнение лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, а также обладателями сервитута обязанности по участию в осуществлении мероприятий по тушению лесного пожара… в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ – влечет наложение административного штрафа", - говорится в документе.
Для физических лиц штраф предлагается установить в 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч, для предпринимателей – 30-50 тысяч, для юрлиц – 150-250 тысяч.
В Минюсте уточняют, что законопроект разработан совместно с Минприроды, МЧС и Минэкономразвития России во исполнение поручений президента Владимира Путина.
Новация призвана усилить профилактику лесных пожаров, наносящих ущерб как здоровью и имуществу людей, так и окружающей среде.
Последний пункт имеет особое значение в контексте планов России выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Согласно Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, именно рост эффективности использования лесов должен дать наибольший эффект с точки зрения поглощающей способности российских экосистем.