https://ria.ru/20220810/shtrafy-1808593419.html

В России хотят ввести штрафы за помехи при тушении лесных пожаров

В России хотят ввести штрафы за помехи при тушении лесных пожаров - РИА Новости, 10.08.2022

В России хотят ввести штрафы за помехи при тушении лесных пожаров

Минюст, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития России предложили дополнить КоАП штрафами для физических лиц-пользователей и собственников лесных участков, если они РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:10

2022-08-10T15:10

2022-08-10T15:15

общество

владимир путин

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минюст, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития России предложили дополнить КоАП штрафами для физических лиц-пользователей и собственников лесных участков, если они мешают тушению лесных пожаров - документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В качестве примера в Минюсте привели непропуск пожарных машин на горящий лесной участок. В действующей же редакции КоАП ответственность физлиц-собственников и арендаторов лесных участков за невыполнение сводного плана тушения лесных пожаров не прописана."Статью 8.32.3… дополнить частью 1.1 в следующей редакции: "Неисполнение лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, а также обладателями сервитута обязанности по участию в осуществлении мероприятий по тушению лесного пожара… в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ – влечет наложение административного штрафа", - говорится в документе.Для физических лиц штраф предлагается установить в 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч, для предпринимателей – 30-50 тысяч, для юрлиц – 150-250 тысяч.В Минюсте уточняют, что законопроект разработан совместно с Минприроды, МЧС и Минэкономразвития России во исполнение поручений президента Владимира Путина.Новация призвана усилить профилактику лесных пожаров, наносящих ущерб как здоровью и имуществу людей, так и окружающей среде.Последний пункт имеет особое значение в контексте планов России выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Согласно Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, именно рост эффективности использования лесов должен дать наибольший эффект с точки зрения поглощающей способности российских экосистем.

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html

https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)