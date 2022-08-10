https://ria.ru/20220810/shpionazh-1808472141.html

В Германии состоится суд по делу о шпионаже в пользу России

В Германии состоится суд по делу о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.08.2022

В Германии состоится суд по делу о шпионаже в пользу России

Заседание по делу экс-офицера бундесвера в запасе, обвиняемого в шпионаже в пользу России, пройдет в ближайший четверг в высшем земельном суде Дюссельдорфа,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T00:53

2022-08-10T00:53

2022-08-10T06:31

в мире

россия

германия

дюссельдорф

главное разведывательное управление рф

евросоюз

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БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости. Заседание по делу экс-офицера бундесвера в запасе, обвиняемого в шпионаже в пользу России, пройдет в ближайший четверг в высшем земельном суде Дюссельдорфа, сообщил Spiegel.Как отмечает издание, подполковник никогда не скрывал, что ему нравится Россия."С четверга Ральф Г. должен будет отвечать перед Высшим земельным судом Дюссельдорфа. Обвинение федерального прокурора серьезное: разведка в интересах России", — отмечает издание.По данным журнала, на допросе Ральф Г. признался, что предоставлял информацию российской стороне. Однако он утверждает, что не знал о работе некоторых из его контактов на российскую военную разведку ГРУ, уточняет издание.При этом, как отмечает журнал, Федеральная прокуратура предполагает, что Ральф Г. не получал денег за свои услуги.По данным прокуратуры, Ральф Г. был офицером запаса бундесвера, возглавлял окружной штаб связи, а также был членов нескольких бизнес-объединения. Не позднее, чем с октября 2014 года он поддерживал через различных людей связи с российской разведывательной службой, вплоть до марта 2020 года он передавал ей информацию, как доступную публично, так и из непубличных источников, которую он получал в рамках своей работы как офицера резерва и участия в бизнес-ассоциациях.Как утверждает прокуратура, обвиняемый предоставлял российской спецслужбе информацию о резервистах бундесвера, о сотрудничестве между военным и гражданским секторами, в частности, о гражданской обороне. Также он передавал информацию о последствиях для ФРГ и ЕС введенных против Москвы в 2014 году санкций. Кроме того, как сообщали в надзорном ведомстве, он передавал персональные данные высокопоставленных представителей бундесвера, контактные данные бизнесменов. По информации прокуратуры, он передавал обзор оборонной политики и политики безопасности США и ее западных союзников. За сотрудничество Ральф Г. получал приглашения на различные мероприятия российских правительственных учреждений, писало надзорное ведомство, не уточняя, о каких мероприятиях идет речь.

https://ria.ru/20220128/zaderzhanie-1769967668.html

https://ria.ru/20220128/germaniya-1770001240.html

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в мире, россия, германия, дюссельдорф, главное разведывательное управление рф, евросоюз