https://ria.ru/20220810/rozysk-1808494824.html

Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах

Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах - РИА Новости, 10.08.2022

Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах

Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:46

2022-08-10T09:46

2022-08-10T09:59

происшествия

омск

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ОМСК, 10 авг - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.В последнее время депутат Петренко перестал приходить на заседания суда, который уже рассматривает его уголовное дело по существу. Сам слуга народа находится под "запретом определенных действий" - ему нельзя выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом без разрешения, общаться со свидетелями по делу и тому подобное."Вчера, 9 августа, постановлением Куйбышевского районного суда Омска обвиняемому Петренко изменена мера пресечения на заключение под стражу. Рассмотрение уголовного дела в суде приостановлено. Он объявлен в розыск", - пояснили в пресс-службе.По непроверенной информации, отметили в суде, Петренко мог скрыться за границей.В минувшем сентябре Петренко арестовывался в административном порядке на 10 суток за неповиновение полиции на избирательном участке, а в этом апреле – получал семь суток за публичную демонстрацию нацистской символики в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html

https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск