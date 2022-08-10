https://ria.ru/20220810/rozysk-1808494824.html
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах - РИА Новости, 10.08.2022
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах
Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:46
2022-08-10T09:46
2022-08-10T09:59
происшествия
омск
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ОМСК, 10 авг - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.В последнее время депутат Петренко перестал приходить на заседания суда, который уже рассматривает его уголовное дело по существу. Сам слуга народа находится под "запретом определенных действий" - ему нельзя выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом без разрешения, общаться со свидетелями по делу и тому подобное."Вчера, 9 августа, постановлением Куйбышевского районного суда Омска обвиняемому Петренко изменена мера пресечения на заключение под стражу. Рассмотрение уголовного дела в суде приостановлено. Он объявлен в розыск", - пояснили в пресс-службе.По непроверенной информации, отметили в суде, Петренко мог скрыться за границей.В минувшем сентябре Петренко арестовывался в административном порядке на 10 суток за неповиновение полиции на избирательном участке, а в этом апреле – получал семь суток за публичную демонстрацию нацистской символики в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html
https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск
09:46 10.08.2022 (обновлено: 09:59 10.08.2022)
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах
Депутата Омского горсовета Петренко объявили в розыск по делу о фейках о российской армии
ОМСК, 10 авг - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.
В последнее время депутат Петренко перестал приходить на заседания суда, который уже рассматривает его уголовное дело по существу. Сам слуга народа находится под "запретом определенных действий" - ему нельзя выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом без разрешения, общаться со свидетелями по делу и тому подобное.
"Вчера, 9 августа, постановлением Куйбышевского районного суда Омска
обвиняемому Петренко изменена мера пресечения на заключение под стражу. Рассмотрение уголовного дела в суде приостановлено. Он объявлен в розыск", - пояснили в пресс-службе.
По непроверенной информации, отметили в суде, Петренко мог скрыться за границей.
В минувшем сентябре Петренко арестовывался в административном порядке на 10 суток за неповиновение полиции на избирательном участке, а в этом апреле – получал семь суток за публичную демонстрацию нацистской символики в своем Telegram-канале.