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Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах - РИА Новости, 10.08.2022
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Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах - РИА Новости, 10.08.2022
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах
Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:46
2022-08-10T09:59
происшествия
омск
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ОМСК, 10 авг - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.В последнее время депутат Петренко перестал приходить на заседания суда, который уже рассматривает его уголовное дело по существу. Сам слуга народа находится под "запретом определенных действий" - ему нельзя выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом без разрешения, общаться со свидетелями по делу и тому подобное."Вчера, 9 августа, постановлением Куйбышевского районного суда Омска обвиняемому Петренко изменена мера пресечения на заключение под стражу. Рассмотрение уголовного дела в суде приостановлено. Он объявлен в розыск", - пояснили в пресс-службе.По непроверенной информации, отметили в суде, Петренко мог скрыться за границей.В минувшем сентябре Петренко арестовывался в административном порядке на 10 суток за неповиновение полиции на избирательном участке, а в этом апреле – получал семь суток за публичную демонстрацию нацистской символики в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html
https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html
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происшествия, омск
09:46 10.08.2022 (обновлено: 09:59 10.08.2022)
 
Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках о Вооруженных силах

Депутата Омского горсовета Петренко объявили в розыск по делу о фейках о российской армии

© Фото : Омский городской советДепутат Омского горсовета Дмитрий Петренко
Депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Омский городской совет
Депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко. Архивное фото
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ОМСК, 10 авг - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко объявили в розыск по обвинению в тиражировании фейков об операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.
В последнее время депутат Петренко перестал приходить на заседания суда, который уже рассматривает его уголовное дело по существу. Сам слуга народа находится под "запретом определенных действий" - ему нельзя выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом без разрешения, общаться со свидетелями по делу и тому подобное.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:25
Учительница из Пензы получила условный срок за фейки о спецоперации
"Вчера, 9 августа, постановлением Куйбышевского районного суда Омска обвиняемому Петренко изменена мера пресечения на заключение под стражу. Рассмотрение уголовного дела в суде приостановлено. Он объявлен в розыск", - пояснили в пресс-службе.
По непроверенной информации, отметили в суде, Петренко мог скрыться за границей.
В минувшем сентябре Петренко арестовывался в административном порядке на 10 суток за неповиновение полиции на избирательном участке, а в этом апреле – получал семь суток за публичную демонстрацию нацистской символики в своем Telegram-канале.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:38
Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии
 
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