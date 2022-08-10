https://ria.ru/20220810/rekonstruktsiya-1808648399.html

Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей"

Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей" - РИА Новости, 10.08.2022

Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей"

На возрождение лагеря "Прометей" в Липецкой области будет направлено более 500 миллионов рублей гранта, полученного регионом от правительства России за... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:18

2022-08-10T16:18

2022-08-10T16:18

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. На возрождение лагеря "Прометей" в Липецкой области будет направлено более 500 миллионов рублей гранта, полученного регионом от правительства России за эффективную работу в 2021 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, "Прометей" может стать самым крупным центром для детей и молодёжи в Центральном федеральном округе. Посещение будет круглогодичным. Акцент планируется сделать на IT-специализации.Артамонов отметил, что реализация проекта будет поэтапной и займёт несколько лет. Уже в этом году будет подготовлен проект, а в следующем начнется реконструкция."Лагерь находится не в очень хорошем состоянии. Предстоит провести колоссальный объём работ. Но решение принято, и мы будем прилагать все необходимые усилия для реализации этой идеи", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220810/blagoustroystvo-1808645427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов