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Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей" - РИА Новости, 10.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220810/rekonstruktsiya-1808648399.html
Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей"
Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей" - РИА Новости, 10.08.2022
Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей"
На возрождение лагеря "Прометей" в Липецкой области будет направлено более 500 миллионов рублей гранта, полученного регионом от правительства России за... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:18
2022-08-10T16:18
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. На возрождение лагеря "Прометей" в Липецкой области будет направлено более 500 миллионов рублей гранта, полученного регионом от правительства России за эффективную работу в 2021 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, "Прометей" может стать самым крупным центром для детей и молодёжи в Центральном федеральном округе. Посещение будет круглогодичным. Акцент планируется сделать на IT-специализации.Артамонов отметил, что реализация проекта будет поэтапной и займёт несколько лет. Уже в этом году будет подготовлен проект, а в следующем начнется реконструкция."Лагерь находится не в очень хорошем состоянии. Предстоит провести колоссальный объём работ. Но решение принято, и мы будем прилагать все необходимые усилия для реализации этой идеи", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
16:18 10.08.2022
 

Более 500 млн рублей выделят на реконструкцию липецкого лагеря "Прометей"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. На возрождение лагеря "Прометей" в Липецкой области будет направлено более 500 миллионов рублей гранта, полученного регионом от правительства России за эффективную работу в 2021 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, "Прометей" может стать самым крупным центром для детей и молодёжи в Центральном федеральном округе. Посещение будет круглогодичным. Акцент планируется сделать на IT-специализации.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
16:09Липецкая область
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме
Артамонов отметил, что реализация проекта будет поэтапной и займёт несколько лет. Уже в этом году будет подготовлен проект, а в следующем начнется реконструкция.
"Лагерь находится не в очень хорошем состоянии. Предстоит провести колоссальный объём работ. Но решение принято, и мы будем прилагать все необходимые усилия для реализации этой идеи", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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