https://ria.ru/20220810/rebenok-1808500215.html

В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа

В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа - РИА Новости, 10.08.2022

В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа

Восьмилетний ребенок по карнизу 7-го этажа пытался выбраться погулять из запертой квартиры в Нижнем Новгороде, его спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:24

2022-08-10T10:24

2022-08-10T10:24

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Восьмилетний ребенок по карнизу 7-го этажа пытался выбраться погулять из запертой квартиры в Нижнем Новгороде, его спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Сообщение о том, что на улице Карла Маркса в Канавинском районе Нижнего Новгорода ребенок находится на карнизе балкона многоэтажки на 7-м этаже, поступило во вторник в 17.53."На место вызова незамедлительно выехали пожарные 5-го пожарно-спасательной части. Когда подразделение прибыло на место, мальчик все еще находился снаружи балкона. С помощью коленчатого подъемники пожарные поднялись наверх и помогли ребенку забраться обратно в квартиру", - говорится в сообщении.Как выяснилось, на момент случившегося родителей мальчика дома не было, так как им пришлось уехать по срочным обстоятельствам."Восьмилетний мальчик не мог найти в квартире ключи, чтобы выйти из дома, и решил перебраться через окно балкона на лестничную клетку подъезда. К счастью, пожарные подоспели вовремя и трагедии удалось не допустить. К тому моменту, как все благополучно завершилось, приехали и родители мальчика", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/okno-1807500075.html

нижний новгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижний новгород