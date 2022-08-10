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В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа - РИА Новости, 10.08.2022
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В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа
В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа - РИА Новости, 10.08.2022
В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа
Восьмилетний ребенок по карнизу 7-го этажа пытался выбраться погулять из запертой квартиры в Нижнем Новгороде, его спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:24
2022-08-10T10:24
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Восьмилетний ребенок по карнизу 7-го этажа пытался выбраться погулять из запертой квартиры в Нижнем Новгороде, его спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Сообщение о том, что на улице Карла Маркса в Канавинском районе Нижнего Новгорода ребенок находится на карнизе балкона многоэтажки на 7-м этаже, поступило во вторник в 17.53."На место вызова незамедлительно выехали пожарные 5-го пожарно-спасательной части. Когда подразделение прибыло на место, мальчик все еще находился снаружи балкона. С помощью коленчатого подъемники пожарные поднялись наверх и помогли ребенку забраться обратно в квартиру", - говорится в сообщении.Как выяснилось, на момент случившегося родителей мальчика дома не было, так как им пришлось уехать по срочным обстоятельствам."Восьмилетний мальчик не мог найти в квартире ключи, чтобы выйти из дома, и решил перебраться через окно балкона на лестничную клетку подъезда. К счастью, пожарные подоспели вовремя и трагедии удалось не допустить. К тому моменту, как все благополучно завершилось, приехали и родители мальчика", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html
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происшествия, нижний новгород
10:24 10.08.2022
 
В Нижнем Новгороде спасли ребенка, гулявшего по карнизу седьмого этажа

Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли школьника, гулявшего по карнизу седьмого этажа

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Восьмилетний ребенок по карнизу 7-го этажа пытался выбраться погулять из запертой квартиры в Нижнем Новгороде, его спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Сообщение о том, что на улице Карла Маркса в Канавинском районе Нижнего Новгорода ребенок находится на карнизе балкона многоэтажки на 7-м этаже, поступило во вторник в 17.53.
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"На место вызова незамедлительно выехали пожарные 5-го пожарно-спасательной части. Когда подразделение прибыло на место, мальчик все еще находился снаружи балкона. С помощью коленчатого подъемники пожарные поднялись наверх и помогли ребенку забраться обратно в квартиру", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, на момент случившегося родителей мальчика дома не было, так как им пришлось уехать по срочным обстоятельствам.
"Восьмилетний мальчик не мог найти в квартире ключи, чтобы выйти из дома, и решил перебраться через окно балкона на лестничную клетку подъезда. К счастью, пожарные подоспели вовремя и трагедии удалось не допустить. К тому моменту, как все благополучно завершилось, приехали и родители мальчика", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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