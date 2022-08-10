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Российские саперы разминировали около 16 тысяч гектаров в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/razminirovanie-1808741858.html
Российские саперы разминировали около 16 тысяч гектаров в ЛНР и ДНР
Российские саперы разминировали около 16 тысяч гектаров в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 10.08.2022
Российские саперы разминировали около 16 тысяч гектаров в ЛНР и ДНР
Российские саперы совместно с сотрудниками МЧС ЛНР и ДНР разминировали уже около 16 тысяч гектаров территории республик Донбасса и Украины, заявил начальник... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:50
2022-08-10T21:51
в мире
луганская народная республика
донбасс
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские саперы совместно с сотрудниками МЧС ЛНР и ДНР разминировали уже около 16 тысяч гектаров территории республик Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 15 983,21 гектаров территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 130,98 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 468 985 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808198403.html
луганская народная республика
донбасс
украина
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донбасс, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика
21:50 10.08.2022 (обновлено: 21:51 10.08.2022)
 
Российские саперы разминировали около 16 тысяч гектаров в ЛНР и ДНР

Минобороны: российские саперы разминировали около 16 тысяч гектаров территории в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра ВС России
Саперы Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские саперы совместно с сотрудниками МЧС ЛНР и ДНР разминировали уже около 16 тысяч гектаров территории республик Донбасса и Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 15 983,21 гектаров территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 130,98 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 468 985 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев на брифинге.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 03:09Специальная военная операция на Украине
Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная Республика
 
 
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