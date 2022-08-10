https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808493175.html

В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине

В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине - РИА Новости, 10.08.2022

В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине

Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:40

2022-08-10T09:40

2022-08-10T09:40

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ.По информации городских СМИ, мужчина запер сыновей в машине и пошел на прием к стоматологу, на двоих мальчиков обратили внимание жители ближайшего дома, к тому же долгое время у автомобиля с детьми не смолкала сигнализация. Мальчики пробыли в машине более часа, свидетели инцидента вызвали полицию."В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220805/dagestan-1807661580.html

екатеринбург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург