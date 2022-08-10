https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808493175.html
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине - РИА Новости, 10.08.2022
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине
Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:40
2022-08-10T09:40
2022-08-10T09:40
происшествия
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ.По информации городских СМИ, мужчина запер сыновей в машине и пошел на прием к стоматологу, на двоих мальчиков обратили внимание жители ближайшего дома, к тому же долгое время у автомобиля с детьми не смолкала сигнализация. Мальчики пробыли в машине более часа, свидетели инцидента вызвали полицию."В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220805/dagestan-1807661580.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_26ba33a1b8aa53fa80be15833a72adcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер двух сыновей в машине в жару
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости.
Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает
региональный СУСК РФ.
По информации городских СМИ, мужчина запер сыновей в машине и пошел на прием к стоматологу, на двоих мальчиков обратили внимание жители ближайшего дома, к тому же долгое время у автомобиля с детьми не смолкала сигнализация. Мальчики пробыли в машине более часа, свидетели инцидента вызвали полицию.
"В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка", - добавили в ведомстве.