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В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине - РИА Новости, 10.08.2022
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В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине - РИА Новости, 10.08.2022
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине
Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:40
2022-08-10T09:40
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ.По информации городских СМИ, мужчина запер сыновей в машине и пошел на прием к стоматологу, на двоих мальчиков обратили внимание жители ближайшего дома, к тому же долгое время у автомобиля с детьми не смолкала сигнализация. Мальчики пробыли в машине более часа, свидетели инцидента вызвали полицию."В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка", - добавили в ведомстве.
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происшествия, екатеринбург
09:40 10.08.2022
 
В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер детей в машине

В Екатеринбурге СК проверит данные о мужчине, который запер двух сыновей в машине в жару

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о том, что мужчина в Екатеринбурге оставил в машине в жаркую погоду двух маленьких детей, сообщает региональный СУСК РФ.
По информации городских СМИ, мужчина запер сыновей в машине и пошел на прием к стоматологу, на двоих мальчиков обратили внимание жители ближайшего дома, к тому же долгое время у автомобиля с детьми не смолкала сигнализация. Мальчики пробыли в машине более часа, свидетели инцидента вызвали полицию.
"В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка", - добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер
 
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