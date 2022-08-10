https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html

Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего

Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего - РИА Новости, 10.08.2022

Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего

Определены маршруты, перелеты по которым в августе подешевели заметнее всего сообщает Туту.ру. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T02:38

2022-08-10T02:38

2022-08-10T02:38

туризм

туризм

новости - туризм

москва

анадырь

южно-сахалинск

куда можно лететь

авиабилеты

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Определены маршруты, перелеты по которым в августе подешевели заметнее всего сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями авиабилетов на период с 1 по 31 августа, которые были оплачены с 1 марта по 31 июля. Из 200 популярных направлений специалисты выделили 20 с самым серьезным падением цен.Оказалось, что снижение среднего чека достигало 54 процентов. Такая экономия по сравнению с прошлым годом доступна пассажирам рейса Москва — Анадырь.На 49 процентов снизился средний чек за перелет по направлению Южно-Сахалинск — Благовещенск. На 40 процентов стал дешевле маршрут Москва — Ханты-Мансийск.Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека следуют направления Чита — Хабаровск, Нижний Новгород — Мурманск, Москва — Якутск. Траты пассажиров сократились примерно на треть.До четверти стоимости перелета можно сэкономить летящим рейсами из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, из Красноярска в Иркутск и из Москвы в Архангельск.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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