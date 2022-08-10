https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html
Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего
Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего - РИА Новости, 10.08.2022
Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего
Определены маршруты, перелеты по которым в августе подешевели заметнее всего сообщает Туту.ру. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:38
2022-08-10T02:38
2022-08-10T02:38
туризм
туризм
новости - туризм
москва
анадырь
южно-сахалинск
куда можно лететь
авиабилеты
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Определены маршруты, перелеты по которым в августе подешевели заметнее всего сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями авиабилетов на период с 1 по 31 августа, которые были оплачены с 1 марта по 31 июля. Из 200 популярных направлений специалисты выделили 20 с самым серьезным падением цен.Оказалось, что снижение среднего чека достигало 54 процентов. Такая экономия по сравнению с прошлым годом доступна пассажирам рейса Москва — Анадырь.На 49 процентов снизился средний чек за перелет по направлению Южно-Сахалинск — Благовещенск. На 40 процентов стал дешевле маршрут Москва — Ханты-Мансийск.Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека следуют направления Чита — Хабаровск, Нижний Новгород — Мурманск, Москва — Якутск. Траты пассажиров сократились примерно на треть.До четверти стоимости перелета можно сэкономить летящим рейсами из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, из Красноярска в Иркутск и из Москвы в Архангельск.
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, анадырь, южно-сахалинск, куда можно лететь, авиабилеты, пассажиры, благовещенск, ханты-мансийск, архангельск, иркутск, петропавловск-камчатский, владивосток, якутск, нижний новгород, хабаровск
Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего
Туту.ру: в августе заметно подешевели билеты на самолет в Анадырь и Ханты-Мансийск
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Определены маршруты, перелеты по которым в августе подешевели заметнее всего сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями авиабилетов на период с 1 по 31 августа, которые были оплачены с 1 марта по 31 июля. Из 200 популярных направлений специалисты выделили 20 с самым серьезным падением цен.
Оказалось, что снижение среднего чека достигало 54 процентов. Такая экономия по сравнению с прошлым годом доступна пассажирам рейса Москва — Анадырь.
На 49 процентов снизился средний чек за перелет по направлению Южно-Сахалинск — Благовещенск. На 40 процентов стал дешевле маршрут Москва — Ханты-Мансийск.
Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека следуют направления Чита — Хабаровск, Нижний Новгород — Мурманск, Москва — Якутск. Траты пассажиров сократились примерно на треть.
До четверти стоимости перелета можно сэкономить летящим рейсами из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, из Красноярска в Иркутск и из Москвы в Архангельск.