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Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство в Терелецком лесопарке

Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство в Терелецком лесопарке - РИА Новости, 11.08.2022

Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство в Терелецком лесопарке

Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство лысух, чомг и крачек в Терелецком лесопарке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-10T11:51

2022-08-10T11:51

2022-08-11T13:22

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство лысух, чомг и крачек в Терелецком лесопарке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."В Терлецком лесопарке Мосприроды уже не первый год гнездится речная крачка, занесенная в Красную книгу Москвы под 2 категорией редкости. А вот краснокнижные лысухи и чомги, по наблюдениям специалистов Мосприроды, обустроили дом и обзавелись потомством здесь впервые за последние 10 лет. Все пернатые родители активно занимаются воспитанием и обучением подрастающего поколения", - говорится в сообщении.В сообщении напомнили, что у многих птиц самостоятельная жизнь только начинается, поэтому не стоит беспокоить их, даже из благих побуждений. Сейчас пернатые в состоянии сами себя прокормить и вырастить потомство, которое окрепнет и в следующем году будет вновь нас радовать.Отмечается, что на природных территориях Москвы обитает 88 видов краснокнижных птиц, из них 15 - водоплавающие.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода