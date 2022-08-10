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Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство в Терелецком лесопарке
Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство в Терелецком лесопарке - РИА Новости, 11.08.2022
Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство в Терелецком лесопарке
Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство лысух, чомг и крачек в Терелецком лесопарке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T11:51
2022-08-10T11:51
2022-08-11T13:22
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство лысух, чомг и крачек в Терелецком лесопарке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."В Терлецком лесопарке Мосприроды уже не первый год гнездится речная крачка, занесенная в Красную книгу Москвы под 2 категорией редкости. А вот краснокнижные лысухи и чомги, по наблюдениям специалистов Мосприроды, обустроили дом и обзавелись потомством здесь впервые за последние 10 лет. Все пернатые родители активно занимаются воспитанием и обучением подрастающего поколения", - говорится в сообщении.В сообщении напомнили, что у многих птиц самостоятельная жизнь только начинается, поэтому не стоит беспокоить их, даже из благих побуждений. Сейчас пернатые в состоянии сами себя прокормить и вырастить потомство, которое окрепнет и в следующем году будет вновь нас радовать.Отмечается, что на природных территориях Москвы обитает 88 видов краснокнижных птиц, из них 15 - водоплавающие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили пернатое потомство лысух, чомг и крачек в Терелецком лесопарке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В Терлецком лесопарке Мосприроды уже не первый год гнездится речная крачка, занесенная в Красную книгу Москвы
под 2 категорией редкости. А вот краснокнижные лысухи и чомги, по наблюдениям специалистов Мосприроды, обустроили дом и обзавелись потомством здесь впервые за последние 10 лет. Все пернатые родители активно занимаются воспитанием и обучением подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
В сообщении напомнили, что у многих птиц самостоятельная жизнь только начинается, поэтому не стоит беспокоить их, даже из благих побуждений. Сейчас пернатые в состоянии сами себя прокормить и вырастить потомство, которое окрепнет и в следующем году будет вновь нас радовать.
Отмечается, что на природных территориях Москвы обитает 88 видов краснокнижных птиц, из них 15 - водоплавающие.