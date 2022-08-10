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Кириенко назвал цель провокаций со стороны Украины и НАТО - РИА Новости, 10.08.2022
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Кириенко назвал цель провокаций со стороны Украины и НАТО
Кириенко назвал цель провокаций со стороны Украины и НАТО - РИА Новости, 10.08.2022
Кириенко назвал цель провокаций со стороны Украины и НАТО
Сегодня попытки фальсификации происходят почти сразу за событиями, провокации, которые использовало украинского руководство и руководство стран НАТО,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:02
2022-08-10T15:02
сергей лавров
энтони блинкен
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сша
вооруженные силы украины
нато
магатэ
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сегодня попытки фальсификации происходят почти сразу за событиями, провокации, которые использовало украинского руководство и руководство стран НАТО, совершались для того, чтобы легализовать поставки тяжёлого вооружения, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сегодня мы видим, как попытки фальсификации наступают почти сразу за событиями. Провокация, которую использовало украинское руководство и руководство стран НАТО учит, - уже понятно, что всё это было сделано только для того, чтобы легализовать поставки тяжелого вооружения", - сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".Он уточнил, что увидел подобное несколько дней назад."И уже, что называется, на голубом глазу уже пытаются переинтерпретировать. То же самое, что сейчас на наших глазах на этой неделе происходит с обстрелами вооруженными силами Украины территории Запорожской атомной станции. Расстреливают территорию атомной станции. потом через сутки рассказывают, что это не они, а, оказывается, Россия сама стреляла по себе", - добавил Кириенко.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффектУкраинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
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сергей лавров, энтони блинкен, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, магатэ
15:02 10.08.2022
 
Кириенко назвал цель провокаций со стороны Украины и НАТО

Кириенко: провокации со стороны Украины и НАТО происходят для легализации поставок оружия

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сегодня попытки фальсификации происходят почти сразу за событиями, провокации, которые использовало украинского руководство и руководство стран НАТО, совершались для того, чтобы легализовать поставки тяжёлого вооружения, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня мы видим, как попытки фальсификации наступают почти сразу за событиями. Провокация, которую использовало украинское руководство и руководство стран НАТО учит, - уже понятно, что всё это было сделано только для того, чтобы легализовать поставки тяжелого вооружения", - сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".
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Он уточнил, что увидел подобное несколько дней назад.
"И уже, что называется, на голубом глазу уже пытаются переинтерпретировать. То же самое, что сейчас на наших глазах на этой неделе происходит с обстрелами вооруженными силами Украины территории Запорожской атомной станции. Расстреливают территорию атомной станции. потом через сутки рассказывают, что это не они, а, оказывается, Россия сама стреляла по себе", - добавил Кириенко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
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