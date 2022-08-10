https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808372253.html

"У лейтенанта не было шансов". Что устроил блогер из Поволжья

"У лейтенанта не было шансов". Что устроил блогер из Поволжья - РИА Новости, 10.08.2022

"У лейтенанта не было шансов". Что устроил блогер из Поволжья

Несколько раз попадался пьяным за рулем и все равно продолжал гонять — в Нижегородской области близится к финалу рассмотрение уголовного дела о смертельной... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:00

2022-08-10T10:17

происшествия

авто

россия

bmw x5

bmw (автомобиль)

самарская область

дзержинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808495187_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d2d04ec1475c4bd2785ca701e16590f6.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Несколько раз попадался пьяным за рулем и все равно продолжал гонять — в Нижегородской области близится к финалу рассмотрение уголовного дела о смертельной аварии. На скамье подсудимых — местный тиктокер Антон Скилов. Он несколько раз избежал серьезного наказания, что вызвало многочисленные жалобы горожан в прокуратуру.Последний рейсНочью 19 сентября 2021-го лейтенант артиллерии Владислав Макеев возвращался в Дзержинск из военной части, что в соседнем поселке Мулино. Неделей ранее 26-летний офицер как раз арендовал "Ладу-Гранта"."Утром ко мне на работу приехали дочь и супруга сына, — вспоминает его мать Елена. — Я сразу поняла: случилось что-то страшное".По данным областного управления МВД, в третьем часу ночи автомобиль BMW-328 вылетел при красном сигнале светофора на перекресток улиц Гайдара и Марковникова. В этот момент его пересекала "Лада" Макеева. От удара водителя отбросило на пассажирское сиденье. Смерть наступила мгновенно.За рулем BMW находился 22-летний Антон Скилов. Он отделался лишь травмой головы и ссадинами на лице. Его беременная супруга Ксения получила ушибы головного мозга и грудной клетки. Ее на пару дней госпитализировали.Макеева похоронили на родине, в Самарской области. По словам близких, он всегда мечтал стать военным. После института отслужил срочную, затем подписал контракт. Был женат, воспитывал пасынка.Пьяные гонкиУголовное дело возбудили по части третьей статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Скилова отставили под подпиской о невыезде.Оказалось, он далеко не первый раз нарушает закон. Осенью 2018-го за пьяную езду его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Однако лихач их не сдал, а подал заявление об утере.Причем он постоянно выкладывал видеоролики гонок по ночным дорогам под ником Skillov. На кадрах видно, как стрелка спидометра достигает отметки 180 километров в час. "Запоминай: когда ты в своем родном городе, правила дорожного движения на тебя не распространяются", — комментирует мужской голос.Летом 2020-го автор роликов вновь попался пьяным за рулем. От медосвидетельствования категорически отказался. На этот раз к административному делу прибавилось уголовное — по части первой статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое ранее уже подвергалось административному штрафу" (старая редакция статьи, действовавшая до июля 2021-го).В суде блогер вину не признал. Однако доказательств хватило, приговорили к 300 часам обязательных работ. И запретили два с половиной года садиться за руль. После этого нарушитель сменил фамилию — с Егорова на Скилова.Уже после смертельной аварии, в сентябре прошлого года, он удалил профиль в тиктоке, а страницу в соцсети "ВКонтакте" закрыл. Впрочем, в интернете остались видео и фото гонок, набирающие немало просмотров.Следы наркотиковУголовное дело о ДТП Дзержинский городской суд начал рассматривать в июне. "На заседания Скилов приходит с родителями, супругой и ребенком, — рассказывает мать погибшего Владислава Макеева. — Пытается давить на жалость. Мол, как малышу расти без отца. Но когда он несся с беременной женой на красный, о будущем ребенке особо не думал".Хотя видеокамер на месте аварии не было, версию следствия подтверждают свидетели. "Один из них раньше занимался автотехническими экспертизами и оценил скорость BMW не ниже 160 километров в час, — говорит адвокат Сергей Муханов. — Кроме того, дзержинский врач, проводивший экспертизу мочи Скилова, обнаружил следы наркотика метадона".У тиктокера повторно взяли мочу и кровь и отправили в лабораторию Нижнего Новгорода — для углубленного анализа. Исследовали лишь мочу, на этот раз наркотиков не обнаружили. По поводу крови эксперты заявили, что для изучения "недостаточно биоматериала"."Мы писали ходатайство, чтобы у обвиняемого взяли дополнительные образцы крови, но нам отказали", — добавляет адвокат.Родные военного намерены добиваться переквалификации статьи с третьей части на четвертую — "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения". Если это удастся, максимальный срок наказания существенно увеличится: с пяти до 12 лет лишения свободы.Адвокат Скилова на звонки корреспондента РИА Новости не ответил. По словам участников судебного процесса, гонщик вину отрицает. Настаивает на том, что Макеев сам двигался на красный сигнал светофора, чем и спровоцировал столкновение.Это, правда, опровергают не только свидетели, но и техэкспертиза. В частности, информация с трекера, установленного в машине погибшего.На днях Скилова опять видели за рулем: на этот раз ехал на Infinity. Узнав об этом, жители города начали собирать подписи под требованием отправить гонщика за решетку. Лишь после общественного резонанса прокуратура подала в суд ходатайство об аресте.На ближайшие три месяца лихача все же отправили в СИЗО. Как долго он пробудет за решеткой, выяснится после оглашения приговора.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730741839.html

https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html

https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html

россия

самарская область

дзержинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, авто, россия, bmw x5, bmw (автомобиль), самарская область, дзержинский