https://ria.ru/20220810/prodvizhenie-1808732428.html

Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево

Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево - РИА Новости, 10.08.2022

Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево

Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что союзные войска продвинулись к северу от города... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:41

2022-08-10T20:41

2022-08-10T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

эдуард басурин

украина

вооруженные силы украины

артемовск

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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что союзные войска продвинулись к северу от города Горловка в районе поселка Зайцево.Кроме того, Басурин рассказал, что населенный пункт Пески контролируется союзными силами, но не полностью, а Марьинка занята на две трети. Помимо этого, он сообщил, что в Авдеевке планируется окружение частей ВСУ."На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", — также сказал Басурин.Он отметил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась."Нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — Прим. ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", — сказал Басурин.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области, который расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.Кроме того, подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, а союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808659656.html

https://ria.ru/20220810/peski-1808534466.html

https://ria.ru/20220807/pushilin-1807852241.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Басурин о ходе боевых действий в ДНР Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки 2022-08-10T20:41 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, горловка, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, артемовск, владимир путин, россия