https://ria.ru/20220810/prodvizhenie-1808732428.html
Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево
Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево - РИА Новости, 10.08.2022
Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево
Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что союзные войска продвинулись к северу от города... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:41
2022-08-10T20:41
2022-08-10T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
артемовск
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что союзные войска продвинулись к северу от города Горловка в районе поселка Зайцево.Кроме того, Басурин рассказал, что населенный пункт Пески контролируется союзными силами, но не полностью, а Марьинка занята на две трети. Помимо этого, он сообщил, что в Авдеевке планируется окружение частей ВСУ."На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", — также сказал Басурин.Он отметил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась."Нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — Прим. ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", — сказал Басурин.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области, который расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.Кроме того, подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, а союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808659656.html
https://ria.ru/20220810/peski-1808534466.html
https://ria.ru/20220807/pushilin-1807852241.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808739141_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_46db1e9a96bd0d417ff4d083e1036a9f.jpg
Басурин о ходе боевых действий в ДНР
Басурин рассказал о ходе боевых действий в ДНР, отметил продвижение в Соледаре, Артемовске и к северу от Горловки
2022-08-10T20:41
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, артемовск, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Эдуард Басурин, Украина, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Владимир Путин, Россия
20:41 10.08.2022 (обновлено: 21:34 10.08.2022)
Басурин заявил о продвижении союзных войск в районе поселка Зайцево
Басурин: союзные войска продвинулись к северу от Горловки в районе поселка Зайцево
ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что союзные войска продвинулись к северу от города Горловка в районе поселка Зайцево.
"Сегодня начались определенные продвижения на севере Горловки в районе Зайцево … Это выход на Артемовск и дальше на Дзержинск", — сказал он.
Кроме того, Басурин рассказал, что населенный пункт Пески контролируется союзными силами, но не полностью, а Марьинка занята на две трети. Помимо этого, он сообщил, что в Авдеевке планируется окружение частей ВСУ.
"На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", — также сказал Басурин.
Он отметил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась.
"Нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — Прим. ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", — сказал Басурин.
Поселок городского типа Зайцево
находится к северу от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области
, который расположен в 50 километрах севернее Донецка
. В городе находятся химический "Концерн Стирол" и угледобывающие предприятия.
Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.
Кроме того, подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, а союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска.
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент страны Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику
и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
.