https://ria.ru/20220810/pozhary-1808502748.html

Система якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары

Система якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары - РИА Новости, 10.08.2022

Система якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары

Программа "Сильван" в 2022 году помогла Якутии в два раза быстрее обнаруживать новые очаги и тушить лесные пожары, систему хотят внедрить во всех регионах... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:44

2022-08-10T10:44

2022-08-10T10:44

республика саха (якутия)

юрий трутнев

it-компании

технологии

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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Программа "Сильван" в 2022 году помогла Якутии в два раза быстрее обнаруживать новые очаги и тушить лесные пожары, систему хотят внедрить во всех регионах Дальнего Востока, а также ей заинтересовались за рубежом, рассказал РИА Новости коммерческий директор компании "СмартЮнит" Артем Петухов.ООО "СмартЮнит" - резидент якутского IT-парка. В сфере разработки программного обеспечения работает с 2012 года. На сегодняшний день является создателем многих IT-проектов по заказу органов государственной власти.Систему по противодействию лесным пожарам "Сильван" якутские айтишники внедрили в мае. Ее применяют специалисты Авиалесоохраны, Минэкологии и муниципальные образования республики. Площадь лесных пожаров в республике в 2022 году значительно сократилась."Аналитику, климатические данные, данные картографии, рассылку уведомлений об опасности пожаров – все это предоставляется программой "Сильван" в автоматическом режиме. Если раньше для работы с природными пожарами в Якутии применялось семь разных приложений, сейчас – одна система. К примеру, в прошлом году, на то, чтобы вести один пожар, у нас требовалось порядка 2-3 часов. То есть с учетом того, что в день таких очагов могло возникать до 200, это около 400 рабочих часов. А сейчас система позволяет делать работу в течение нескольких секунд. Применение системы помогает как минимум в два раза быстрее обнаружить новые очаги и тушить лесные пожары. Это, действительно, очень удобно и эффективно", - отметил Петухов.Многие данные получают со спутников. "Это климатические, экологические, термические аномалии и еще данные дистанционного зондирования земли", - поделился собеседник агентства.По словам Петухова, вице-премьер РФ Юрий Трутнев рекомендовал внедрить систему "Сильван" на территории всех регионов ДФО. Также программой заинтересовались зарубежные партнеры."Мы сейчас довольно много общаемся и с регионами, и со странами. Вот недавно были встречи с правительствами Мадагаскара, Египта, Турции, Монголии. Лесные пожары это – проблема по всему миру, поэтому наша разработка приобрела большую актуальность", - добавил он.За последние сутки на территории республики потушили 14 лесных пожаров на пройденной огнем площади 51 933 гектара. Всего действуют 32 лесных пожара на общей площади 228 тысяч гектаров. На аналогичную дату прошлого года было 172 лесных пожара на общей площади 3,89 миллиона гектаров.Ранее сообщалось о том, что режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки.

https://ria.ru/20220808/pozhar-1807920168.html

https://ria.ru/20220707/yakutiya-1801008028.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий трутнев, it-компании, технологии