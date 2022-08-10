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В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами - РИА Новости, 10.08.2022
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В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами - РИА Новости, 10.08.2022
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами
Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:49
2022-08-10T02:50
россия
внии гочс
республика коми
хабаровский край
архангельская область
магаданская область
ханты-мансийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что речь идет о Коми, Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской областях, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где прогнозируются дефицит осадков и дневные температуры воздуха до 28-30 градусов.
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россия
республика коми
хабаровский край
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россия, внии гочс, республика коми, хабаровский край, архангельская область, магаданская область, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), свердловская область, новосибирская область, республика саха (якутия), чукотский автономный округ, общество
02:49 10.08.2022 (обновлено: 02:50 10.08.2022)
 
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами

Лесные пожары могут ужесточиться на этой неделе сразу в десяти регионах России

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Проанализировав данные среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетние данные по горимости лесов и другие сведения, ученые ВНИИ ГОЧС пришли к выводу, что в десяти субъектах России может осложниться пожароопасная обстановка", — говорится в сообщении на сайте института.

Отмечается, что речь идет о Коми, Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской областях, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где прогнозируются дефицит осадков и дневные температуры воздуха до 28-30 градусов.
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РоссияВНИИ ГОЧСРеспублика КомиХабаровский крайАрхангельская областьМагаданская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Свердловская областьНовосибирская областьРеспублика Саха (Якутия)Чукотский автономный округОбщество
 
 
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