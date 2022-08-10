https://ria.ru/20220810/pozhary-1808474623.html

В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами

В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами - РИА Новости, 10.08.2022

В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами

Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T02:49

2022-08-10T02:49

2022-08-10T02:50

россия

внии гочс

республика коми

хабаровский край

архангельская область

магаданская область

ханты-мансийский автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что речь идет о Коми, Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской областях, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где прогнозируются дефицит осадков и дневные температуры воздуха до 28-30 градусов.

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html

россия

республика коми

хабаровский край

архангельская область

магаданская область

ханты-мансийский автономный округ

свердловская область

новосибирская область

республика саха (якутия)

чукотский автономный округ

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