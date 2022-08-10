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В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами - РИА Новости, 10.08.2022
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами
Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:49
2022-08-10T02:49
2022-08-10T02:50
россия
внии гочс
республика коми
хабаровский край
архангельская область
магаданская область
ханты-мансийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами может осложниться на этой неделе на территории сразу десяти регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что речь идет о Коми, Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской областях, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где прогнозируются дефицит осадков и дневные температуры воздуха до 28-30 градусов.
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html
россия
республика коми
хабаровский край
архангельская область
магаданская область
ханты-мансийский автономный округ
свердловская область
новосибирская область
республика саха (якутия)
чукотский автономный округ
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россия, внии гочс, республика коми, хабаровский край, архангельская область, магаданская область, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), свердловская область, новосибирская область, республика саха (якутия), чукотский автономный округ, общество
02:49 10.08.2022 (обновлено: 02:50 10.08.2022)
В десяти регионах России может ухудшиться обстановка с лесными пожарами
Лесные пожары могут ужесточиться на этой неделе сразу в десяти регионах России