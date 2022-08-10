14:29 10.08.2022 (обновлено: 14:38 10.08.2022)
Новгородские таможенники нашли в посылке марки Третьего рейха
Новгородские таможенники нашли в посылке с игрушками марки и открытки Третьего рейха
Почтовый таможенный пост. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новгородские таможенники обнаружили в международной посылке с детскими игрушками почтовые марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской символики, всего было найдено 53 предмета филателии с символикой гитлеровской Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России.
"При досмотре таможенники среди детских товаров обнаружили марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской символики в виде свастики, нанесенные как печатным способом, так и в виде почтового штемпеля", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что посылка была отправлена в адрес жителя Новгородской области из Германии. Согласно данным ФТС, в ней перемещались игрушки, детские рисунки, книги, печатная продукция, канцелярия и прочие товары общим весом более 19 килограммов. При досмотре таможенники обнаружили филателистические материалы, содержащие изображения нацистской символики.
Кроме того были обнаружены предметы с портретами Адольфа Гитлера и иных высокопоставленных лиц Германии в годы Второй мировой войны, а также с изображениями вооружения, сцен боевых действий, людей в военной форме и с орлом, держащим в когтях свастику. Как следует из сообщения, каждая марка снабжена надписями Deutsches Reich и Grossdeutsches Reich.
"Получатель товара пояснил, что посылка была оправлена его дочерью, гражданкой ФРГ для использования в личных целях", - говорится в сообщении. Однако товар изъяли, а также возбудили дело об административном правонарушении.
В РФ запрещено использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси" (Нюрнбергского трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
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