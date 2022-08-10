https://ria.ru/20220810/posylka-1808581614.html

Новгородские таможенники нашли в посылке марки Третьего рейха

Новгородские таможенники нашли в посылке марки Третьего рейха - РИА Новости, 10.08.2022

Новгородские таможенники нашли в посылке марки Третьего рейха

Новгородские таможенники обнаружили в международной посылке с детскими игрушками почтовые марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:29

2022-08-10T14:29

2022-08-10T14:38

германия

россия

новгородская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новгородские таможенники обнаружили в международной посылке с детскими игрушками почтовые марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской символики, всего было найдено 53 предмета филателии с символикой гитлеровской Германии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России."При досмотре таможенники среди детских товаров обнаружили марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской символики в виде свастики, нанесенные как печатным способом, так и в виде почтового штемпеля", - говорится в сообщении.Уточняется, что посылка была отправлена в адрес жителя Новгородской области из Германии. Согласно данным ФТС, в ней перемещались игрушки, детские рисунки, книги, печатная продукция, канцелярия и прочие товары общим весом более 19 килограммов. При досмотре таможенники обнаружили филателистические материалы, содержащие изображения нацистской символики.Кроме того были обнаружены предметы с портретами Адольфа Гитлера и иных высокопоставленных лиц Германии в годы Второй мировой войны, а также с изображениями вооружения, сцен боевых действий, людей в военной форме и с орлом, держащим в когтях свастику. Как следует из сообщения, каждая марка снабжена надписями Deutsches Reich и Grossdeutsches Reich."Получатель товара пояснил, что посылка была оправлена его дочерью, гражданкой ФРГ для использования в личных целях", - говорится в сообщении. Однако товар изъяли, а также возбудили дело об административном правонарушении.В РФ запрещено использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси" (Нюрнбергского трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

https://ria.ru/20220311/pochta-1777703939.html

https://ria.ru/20210121/posylka-1594082475.html

германия

россия

новгородская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, новгородская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество