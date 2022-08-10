https://ria.ru/20220810/posredniki-1808721117.html

Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе"

Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022

Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе"

Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft, взявшие на себя роль посредников при решении вопроса о прекращении поставок нефти по южной ветке трубопровода... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:40

2022-08-10T19:40

2022-08-10T19:40

экономика

венгрия

словакия

чехия

евросоюз

транснефть

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ПРАГА, 10 авг - РИА Новости. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft, взявшие на себя роль посредников при решении вопроса о прекращении поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав MOL НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Нефть по трубопроводу "Дружба" снова течет в Словакию, а поставки в Венгрию должны возобновиться в течение ближайшей ночи. Техническая проблема, вызвавшая остановку поставок, была решена, благодаря быстрому реагированию MOL и Slovnaft. Они заплатили транзитные сборы за использование украинского участка, и украинская сторона, в соответствии со своим обещанием, запустила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", - сказал Молнар.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии)."И Slovnaft, и MOL хотят и далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов", - добавил Молнар.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.

https://ria.ru/20220810/neft-1808554262.html

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, венгрия, словакия, чехия, евросоюз, транснефть, укртранснафта, в мире