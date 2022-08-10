Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/posredniki-1808721117.html
Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе"
Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022
Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе"
Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft, взявшие на себя роль посредников при решении вопроса о прекращении поставок нефти по южной ветке трубопровода... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:40
2022-08-10T19:40
экономика
венгрия
словакия
чехия
евросоюз
транснефть
укртранснафта
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
ПРАГА, 10 авг - РИА Новости. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft, взявшие на себя роль посредников при решении вопроса о прекращении поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав MOL НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Нефть по трубопроводу "Дружба" снова течет в Словакию, а поставки в Венгрию должны возобновиться в течение ближайшей ночи. Техническая проблема, вызвавшая остановку поставок, была решена, благодаря быстрому реагированию MOL и Slovnaft. Они заплатили транзитные сборы за использование украинского участка, и украинская сторона, в соответствии со своим обещанием, запустила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", - сказал Молнар.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии)."И Slovnaft, и MOL хотят и далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов", - добавил Молнар.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
https://ria.ru/20220810/neft-1808554262.html
https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html
венгрия
словакия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, словакия, чехия, евросоюз, транснефть, укртранснафта, в мире
19:40 10.08.2022
 
Венгрия и Словакия готовы посредничать при спорах по "Дружбе"

Венгерская MOL и словацкий НПЗ Slovnaft готовы и далее посредничать при спорах по "Дружбе"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 авг - РИА Новости. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft, взявшие на себя роль посредников при решении вопроса о прекращении поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав MOL НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
"Нефть по трубопроводу "Дружба" снова течет в Словакию, а поставки в Венгрию должны возобновиться в течение ближайшей ночи. Техническая проблема, вызвавшая остановку поставок, была решена, благодаря быстрому реагированию MOL и Slovnaft. Они заплатили транзитные сборы за использование украинского участка, и украинская сторона, в соответствии со своим обещанием, запустила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", - сказал Молнар.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:00
Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе"
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
"И Slovnaft, и MOL хотят и далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов", - добавил Молнар.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
Оператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Когалым - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:09
Эксперт указал на "главную жертву" остановки транзита нефти через Украину
 
ЭкономикаВенгрияСловакияЧехияЕвросоюзТранснефтьУкртранснафтаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала