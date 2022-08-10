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В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий - РИА Новости, 10.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220810/posobiya-1808649998.html
В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий
В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий
Родители более 58 тысяч детей получат "опережающую" выплату детских пособий, выплата придёт сразу за два месяца - август и сентябрь, сообщили в региональном... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:21
2022-08-10T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Родители более 58 тысяч детей получат "опережающую" выплату детских пособий, выплата придёт сразу за два месяца - август и сентябрь, сообщили в региональном Минсоцразвития."Уже традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат "опережающую" выплату детских пособий, что станет отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе. Выплата пособия на детей придет родителям в августе сразу за два месяца - август и сентябрь. Такая мера поддержки охватывает свыше 58 тысяч детей", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что размер пособия зависит от возраста ребенка, статуса семьи и составляет от 1,2 тысячи рублей до 8,5 тысячи рублей.Ранее министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями.
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московская область (подмосковье), общество
16:21 10.08.2022
 

В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Родители более 58 тысяч детей получат "опережающую" выплату детских пособий, выплата придёт сразу за два месяца - август и сентябрь, сообщили в региональном Минсоцразвития.
"Уже традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат "опережающую" выплату детских пособий, что станет отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе. Выплата пособия на детей придет родителям в августе сразу за два месяца - август и сентябрь. Такая мера поддержки охватывает свыше 58 тысяч детей", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.
Отмечается, что размер пособия зависит от возраста ребенка, статуса семьи и составляет от 1,2 тысячи рублей до 8,5 тысячи рублей.
Ранее министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями.
Пособие - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:22Новости Подмосковья
Более 50 тысяч семей в Подмосковье получат в этом году повышенные пособия
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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