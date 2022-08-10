https://ria.ru/20220810/posobiya-1808649998.html
В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий
В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье произведут "опережающую" выплату детских пособий
Родители более 58 тысяч детей получат "опережающую" выплату детских пособий, выплата придёт сразу за два месяца - август и сентябрь, сообщили в региональном... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:21
2022-08-10T16:21
2022-08-10T16:21
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Родители более 58 тысяч детей получат "опережающую" выплату детских пособий, выплата придёт сразу за два месяца - август и сентябрь, сообщили в региональном Минсоцразвития."Уже традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат "опережающую" выплату детских пособий, что станет отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе. Выплата пособия на детей придет родителям в августе сразу за два месяца - август и сентябрь. Такая мера поддержки охватывает свыше 58 тысяч детей", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что размер пособия зависит от возраста ребенка, статуса семьи и составляет от 1,2 тысячи рублей до 8,5 тысячи рублей.Ранее министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями.
https://ria.ru/20220128/posobiya-1769970230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Родители более 58 тысяч детей получат "опережающую" выплату детских пособий, выплата придёт сразу за два месяца - август и сентябрь, сообщили в региональном Минсоцразвития.
"Уже традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат "опережающую" выплату детских пособий, что станет отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе. Выплата пособия на детей придет родителям в августе сразу за два месяца - август и сентябрь. Такая мера поддержки охватывает свыше 58 тысяч детей", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.
Отмечается, что размер пособия зависит от возраста ребенка, статуса семьи и составляет от 1,2 тысячи рублей до 8,5 тысячи рублей.
Ранее министр социального развития Подмосковья
Людмила Болатаева сообщила, что в Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями.