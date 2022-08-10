https://ria.ru/20220810/politika-1808665481.html

Отвлекающий маневр. Почему в Японии распустили правительство

Отвлекающий маневр. Почему в Японии распустили правительство - РИА Новости, 10.08.2022

Отвлекающий маневр. Почему в Японии распустили правительство

Правительство Японии отправили в отставку. Премьер Фумио Кисида сделал это раньше срока: перестановки в кабмине ожидали лишь на осенью. О причинах политической... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:42

2022-08-10T17:42

2022-08-10T18:06

синдзо абэ

нарухито

япония

россия

фумио кисида

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Правительство Японии отправили в отставку. Премьер Фумио Кисида сделал это раньше срока: перестановки в кабмине ожидали лишь на осенью. О причинах политической турбулентности в Токио — в материале РИА Новости.Кабмин новый — лица старыеКак отмечают местные СМИ, решение о роспуске правительства было коллегиальным. Главная цель — избежать кризиса. Об этом заявил император Японии Нарухито. Кабмин провел внеочередное заседание и огласил новый состав.Многие сохранили посты. В том числе главы МИД и Минфина, министры государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также министр по восстановлению экономики.Наблюдатели отмечают, что перестановки не радикальные. Так, новый министр обороны Ясукадзу Хамада уже занимал эту должность в 2008-2009 годах. Минэкономики возглавил Ясутоси Нисимура, который в 2021-м был министром по восстановлению экономики и отвечал за борьбу с коронавирусом.Дальнейших замен пока не предусмотрено. Десятого июля в Японии состоялись выборы в палату советников — верхнюю палату парламента. Правящая партия укрепила позиции. Хотя три движения впервые получили мандаты, это почти не повлияло на расстановку сил.Дело в инфляцииКисида твердил: моя задача — продемонстрировать населению экономическую концепцию "нового капитализма". Однако программа, анонсированная премьером в прошлогодней избирательной кампании, до сих пор не реализована, отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов."Главу правительства неоднократно критиковали за отсутствие конкретики, — говорит эксперт. — Кисида пришел к власти, отвергая курс предшественника Синдзо Абэ — так называемую абэномику. Кисида считал ее неверной, поскольку она вела к усилению социального расслоения. Недовольство населения, не видевшего, в чем заключается новая программа, росло. Поэтому встряска кабинета объективно назрела".Сказался и экономический кризис.Весной инфляция в стране выросла на два процента относительно прошлогоднего показателя за тот же период. Подобного не было 15 лет. Данных за лето пока нет, но эксперты полагают, что будет примерно так же или хуже.Повлияли не только антироссийские санкции, к которым примкнула Япония, но и последствия пандемии коронавируса. Дальнейшие риски связаны с кризисом вокруг Тайваня, уже заставившим многих производителей отложить и даже отменить поставки за рубеж.Сектантский скандалЕще одна причина отставки — недавнее убийство экс-премьера Синдзо Абэ.Мать убийцы, Тэцуи Ямагами, с 1998-го состоит в "Церкви объединения" — христианском движении, возникшем в середине прошлого столетия в Южной Корее. В ряде стран, включая и Россию, это учение признано деструктивной тоталитарной сектой.По словам Ямагами, именно поддержка его матерью и Абэ "Церкви объединения" привела к мысли о покушении. Дело якобы в том, что женщина переводила руководителям сектантов крупные суммы. И это обернулось серьезными финансовыми трудностями в семье."Бывший премьер-министр Абэ выражал поддержку борьбе за мир во всем мире, в которой мы участвуем. Но он никогда не был членом нашей организации", — заверили в "Церкви".Тем не менее, оказалось, что многие японские политики так или иначе связаны с "Церковью объединения", подчеркивает Кистанов. "Они спонсировали ее, обеспечивали протекцию, за счет чего, естественно, получали дополнительные голоса на выборах", — пояснил эксперт.Последователей этого движения — мунитов — по всему миру около шести миллионов. И очень много — в Японии, поэтому электоральный эффект, безусловно, был существенный.Что теперь?Как считают аналитики, скандал вокруг предполагаемой связи мунитов и Абэ лишь ускорил перестановки в правительстве, но не стал их первопричиной. Сейчас же судьба обновленного кабмина зависит от того, как Кисида презентует свою распиаренную экономическую концепцию.Судя по всему, премьер избавился от тех министров, которых было легко уличить в поддержке "Церкви объединения". Оппозиция указывает, что такого рода протекция недопустима для правящей элиты. При этом, уточняют японские СМИ, доподлинно неизвестно, сколько еще политиков не из руководящей партии связаны с сектой.Кисида добился политической победы во многом за счет более радикальной, чем у предшественника, позиции по курильской проблеме. После отказа Москвы от совместной с Токио хозяйственной деятельности на оспариваемых островах этот вопрос отошел на второй план. Теперь судьба японского премьера зависит от его способности обуздать экономический кризис и инфляцию.

https://ria.ru/20220810/yaponiya-1808480091.html

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801280800.html

https://ria.ru/20211012/kurily-1754126883.html

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синдзо абэ, нарухито, япония, россия, фумио кисида