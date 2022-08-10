https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

"Темные времена для нации". В США разразился новый политический кризис

"Темные времена для нации". В США разразился новый политический кризис - РИА Новости, 10.08.2022

"Темные времена для нации". В США разразился новый политический кризис

Поместье Дональда Трампа обыскали. По словам политика, цель — помешать ему участвовать в выборах. Если против экс-президента выдвинут уголовное обвинение, это... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:00

2022-08-10T09:32

в мире

джо байден

сша

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Поместье Дональда Трампа обыскали. По словам политика, цель — помешать ему участвовать в выборах. Если против экс-президента выдвинут уголовное обвинение, это будет впервые в истории страны. О том, кто и почему давит на бывшего американского лидера, — в материале РИА Новости."Вывести из политики"Первые данные об обысках появились в СМИ со ссылкой на анонимные источники. Позднее информацию подтвердил и сам Трамп. "Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время в осаде, подвергается рейду и оккупирован большой группой агентов ФБР", — сообщил он в соцсети Truth Social.По данным СМИ, политика на тот момент в поместье не было. Летом он перебирается в собственный гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси) или живет в Нью-Йорке. В Мар-а-Лаго в это время находится только обслуживающий персонал. Эти люди и известили хозяина о рейде.По словам экс-президента, агенты ФБР даже вскрыли сейф. Причину обысков Трамп не уточнил, лишь заявил, что это "неправомерные действия прокуратуры и атака радикальных левых демократов", не желающих его выдвижения на президентских выборах 2024-го.Телеканал CNN рассказал, что сотрудники Федерального бюро, приехавшие в Мар-а-Лаго, имели при себе ордер на осмотр поместья. В рамках какого дела, журналисты не уточнили. Обыск продолжался почти девять часов."Ничего подобного никогда не случалось с президентом США", — заявил Трамп.Пятнадцать коробок — три года тюрьмыНаиболее вероятная причина рейда ФБР — расследование против экс-президента, начавшееся еще в апреле. Министерство юстиции США решило выяснить обстоятельства вывоза Трампом из Белого дома служебных документов после ухода с поста главы государства.Согласно американскому законодательству он обязан был передать рабочие переписки и доступ к служебной электронной почте в Национальный архив. Но не сделал этого.Национальное управление архивов и документации США уведомило конгресс, что экс-президент якобы вывез из Белого дома 15 коробок с документацией, включая, возможно, и секретную.Трамп не отпирался и заверил, что готов вернуть бумаги, поскольку это, по его словам, "стандартный процесс". Однако комитет по надзору в палате представителей объявил об отдельном расследовании действий политика. Конгрессмены подчеркнули: проблема не в том, согласен или нет бывший президент сдать в архив документы, — он в принципе не имел права выносить их из официальной резиденции.Комитеты конгресса, даже проводя собственные расследования, не выдвигают уголовных обвинений. А вот Минюст имеет на это право, что повышает ставки для Трампа. До сих пор ни один из экс-президентов США не сталкивался с подобной угрозой. Если бывшего хозяина Белого дома обвинят и осудят, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф.Запрещенные приемыКак отметил в разговоре с РИА Новости эксперт Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын, обыски у Трампа можно рассматривать как элемент политической борьбы."Экс-президента уже давно пытаются на чем-то подловить. Конечно, если его привлекут к ответственности, это закроет дорогу к возможности быть избранным во второй раз", — подчеркнул аналитик.О политическом характере давления на Трампа говорит и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, бывший американский лидер не лукавит, упоминая причастность к рейду противников из Демократической партии."Проблема для демократов в том, что, вопреки ожиданиям, спустя полтора года после ухода из Белого дома Трамп никуда не исчез с политической арены. Более того, утвердился в роли неформального лидера Республиканской партии, в которой его поддерживают даже те, кто ранее был настроен скептически", — поясняет эксперт.Рейтинги действующего президента Джо Байдена продолжают стремительно падать. А видеть его кандидатом в 2024-м не хотят даже представители демпартии, которые понимают: Трампу нынешний хозяин Белого дома проиграет."В итоге, когда привычная конкурентная межпартийная (и внутренняя) борьба дает сбой, в ход идут запрещенные приемы. Сейчас демократы всерьез надеются вывести Трампа из политики, выдвинув против него уголовные обвинения. Такова задумка технологов из демпартии, возникшая, конечно, не от хорошей жизни", — уточняет Васильев.Панику в рядах демократов провоцируют и ноябрьские промежуточные выборы в конгресс. Там они рискуют потерять контроль сразу над обеими палатами."Республиканцы ставят во главу угла социально-экономические проблемы. Это повестка, по которой демократам сказать нечего, они отвлекают население внешними вопросами: Украина, а теперь и Тайвань, — обращает внимание эксперт. — Чтобы перехватить инициативу, у демпартии есть только один способ: вновь поставить проблему Трампа, бросив тень на всю конкурирующую партию".Скандалы не утихают"Проблема Трампа" не исчерпывается расследованием о вывозе документов.В июле 2022-го Министерство юстиции США начало изучать действия экс-главы государства, связанные со штурмом Капитолия и попыткой отменить результаты президентских выборов. Пока обвинений ему не предъявили. Ведомство продолжает опрос причастных к событиям 6 января 2021-го, поэтому теоретически статус Трампа может измениться в любой момент.Другой скандал разгорелся после смерти его первой жены Иваны. Зарубежные СМИ уличили экс-президента в том, что он похоронил бывшую супругу на территории гольф-клуба в Нью-Джерси ради налоговых льгот. Законодательство штата освобождает владельцев земли, отданной под погребение, от сборов за недвижимость и личное имущество, подоходного налога, а также налога с продаж. Американские наблюдатели подчеркивают: формально Трамп ничего не нарушил, но с точки зрения имиджа на пользу ему эта история не сыграет.Как бы то ни было, очевидно, что времена конкурентной политической борьбы в США ушли в прошлое. И обвинения Трампом американской элиты в провокациях и репрессиях, прежде списываемые на эксцентричность политика, теперь обрели конкретные очертания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/1731128551.html

https://ria.ru/20200210/1564519724.html

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп