https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html

Обострение в Косово: чем завершится многолетний конфликт в Сербии

Обострение в Косово: чем завершится многолетний конфликт в Сербии - РИА Новости, 10.08.2022

Обострение в Косово: чем завершится многолетний конфликт в Сербии

Обострение в Косово в ночь на 1 августа поставило Сербию и непризнанную ею республику на грань "серьезного конфликта", заявили в Белграде. Эскалации удалось... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:51

2022-08-10T17:51

2022-08-10T17:51

слободан милошевич

иосип броз тито

косово

сербия

югославия

нато

международный трибунал по бывшей югославии

совет безопасности оон

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Обострение в Косово в ночь на 1 августа поставило Сербию и непризнанную ею республику на грань "серьезного конфликта", заявили в Белграде. Эскалации удалось избежать: косовские сербы разобрали баррикады. Это было условием Приштины, чтобы на месяц перенести вступление в силу новых правил для сербского населения Косово. Но кризис далек от завершения: у сторон давняя история вражды.Исторические спорыРеспублика Косово объявила о независимости от Сербии 23 года назад. Полного мирового признания новое государство не получило - пока его считают суверенным около сотни стран. Согласно сербской конституции, это Автономный край Косово и Метохия — в составе Сербии, однако Запад ведет себя с Приштиной, как с самостоятельным игроком. Из-за такой двойственности "косовский прецедент" остается одним из наиболее резонансных и болезненных территориальных споров в Европе.Как в других частях бывшей Югославии, конфликт в Косово имеет давние предпосылки. В первую очередь — исторического характера, регион многократно переходил под влияние различных этносов.Первые признаки заселения сербами Балкан относятся к первой половине VII века. Княжество Сербия на территориях, прилегающих к современному Косово, появилось спустя столетие. Тогда же началась христианизация местного населения.В дальнейшем эти земли оказывались под контролем болгар, а в XIV веке Сербия стала вассалом Османской империи. Великое переселение сербов позднее привело к тому, что их почти не осталось на данной территории.Это заложило основу для колонизации земель албанцами, которым было проще встроиться в Османскую империю. По итогам Балканских войн 1912-1913 гг. Сербия вытеснила турок, а территория Косово вошла в ее состав. Албанское население к тому моменту считало земли своими, локальные межэтнические столкновения и сепаратизм не утихали.Во время Второй мировой войны фашистский режим Италии, пользуясь противоречиями в регионе, создал так называемую Великую Албанию, куда включил и Косово. Албанцы-коллаборационисты убили или изгнали значительную часть сербов с территории, фактически сделав ее моноэтнической.Первая попытка решить проблему была предпринята в 1945-м. После образования Федеративной Народной Республики Югославия (ФНРЮ) Косово получило особый территориально-политический статус, а будущий президент ФНРЮ Иосип Броз Тито запретил сербам избираться в местные органы. Косовцы всерьез надеялись на вхождение Албании в состав Югославии. В 1974 году югославские власти вновь попытались задобрить косовских албанцев, предоставив более обширные полномочия, край стал самостоятельным субъектом федерации.С одной стороны, население Косово, почувствовав вкус автономии, стремилось расширить ее дальше. Сербы же, наблюдая за тем, как их земли переходят в руки чужаков, стремились "вернуть свое". А в республиках Югославии параллельно нарастали националистические движения, не только на этнической почве, но и на конфессиональной.Первый шаг к независимостиИсторики сходятся в том, что сдерживающим фактором центробежных тенденций была жесткая политика югославского президента Тито. После его смерти в 1980-м новое руководство не имело политической воли и авторитета, чтобы противодействовать сепаратистам или делать им поблажки.В том же десятилетии косовские албанцы начали открыто требовать предоставления их территории статуса не просто края, а республики — наравне с другими, входившими в Югославию. В 1981-м в регионе вспыхнули волнения, вошедшие в историю как беспорядки в Косово. Акции националистов и сторонников автономии были жестко пресечены югославской армией и милицией.Это лишь усилило антисербские настроения. Когда в 1987-м Слободан Милошевич, занимавший тогда пост глава Центрального комитета Союза коммунистов Сербии, посетил Косово, это вновь вызвало волну протеста албанцев. Политик, на словах критикуя национализм с обеих сторон, занял конкретную позицию. Зная о притеснениях сербского населения, он произнес фразу, закрепившую его авторитет среди сербов: "Никто не смеет вас бить!".В продолжении этой политики в 1990-м была принята новая конституция Республики Сербия, которая предусматривала ограниченные административные права для края. Косовские албанцы создали параллельную администрацию, в одностороннем порядке провозгласив регион независимым. К тому моменту доля албанского населения там достигала 77%. За независимость высказались около 99% голосовавших.Боснийская война как образец для КосовоБелград не мог сосредоточить силы на умиротворении албанцев, чей сепаратизм подпитывался общим процессом распада СФРЮ (бывшей ФНРЮ). К концу 1991-го из ее состава вышла половина республик: Словения, Хорватия и Македония.Тогда же в борьбу за независимость вступила Босния и Герцеговина (БиГ). Населенная босняками (более 40%), боснийскими сербами (не менее 20%) и хорватами (17%). В феврале 1992-го в республике прошел референдум о независимости. В нем не принимало участия сербское население, желавшее оставаться с Сербией и Черногорией. Помимо этнических противоречий, роль сыграл и религиозный фактор: босняки были преимущественно мусульманами, сербы — православными, а хорваты католиками.Сложилась двойственная ситуация. Республика Босния и Герцеговина по итогам плебисцита де-факто стала независимой от Югославии. А боснийские сербы, несогласные с таким положением, провозгласили на территории БиГ создание Республики Сербской.Белград поддержал новое образование. В разгоревшейся гражданской войне Югославская народная армия выступила на стороне боснийских сербов. Конфликт, сопровождавшийся беспрецедентными этническими чистками (в отношении действий сербов международные инстанции используют понятие "геноцид"), два года протекал без иностранного вмешательства.С 1994-го авиация НАТО начала наносить одиночные удары по сербским позициям, даже несмотря на длительную осаду столицы БиГ Сараево. Год спустя альянс начал полномасштабную операцию "Обдуманная сила". Массированные бомбардировки дали преимущество боснийским и хорватским войскам, вынудив сербское руководство к переговорам и заключению Дейтонских соглашений в конце 1995-го.На территорию БиГ ввели контингент НАТО (IFOR, позднее — SFOR) из 60 тысяч солдат, в большинстве — американцев. В январе 1996-го в состав миротворцев включили российские силы.Бомбардировки ЮгославииМежэтническая напряженность и конфликт в БиГ отзывались в Косово и Метохии. В 1997-м, когда Дейтонские соглашения вступили в силу (результатом стала признанная независимой Босния и Герцеговина), албанцы увидели успехи босняков в борьбе с сербами. Доля сербского населения в Косово продолжала уменьшаться. В крае начала действовать так называемая Армия освобождения Косова (АОК). Состоящая из радикально настроенных албанцев, она занималась систематическими притеснениями сербов: атаковала дома, жгла машины, вводила дополнительные проверки.В феврале АОК официально провозгласила начало борьбы за независимость, что было ознаменовано несколькими столкновениями с югославской полицией. К лету армия Югославии, понимая, что сил правопорядка не хватает, провела несколько крупных операций против албанцев.Осенью Совбез ООН принял резолюцию, призывающую обе стороны к прекращению боевых действий, а командование НАТО занялось разработкой запасного плана по военному вмешательству. Однако удалось достигнуть краткого перемирия.Поводом для вмешательства НАТО стал инцидент в Рачаке 15 января 1999-го. Тогда во время наступления югославских сил на удерживаемую АОК деревню было казнено 45 албанцев. Эти данные озвучены лишь западными наблюдателями — в Белграде утверждали, что речь идет о вооруженных боевиках, погибших в перестрелке.Альянс предъявил югославскому руководству ультиматум: немедленно вывести войска из Косово. Поскольку требование выполнено не было, 24 марта стартовала операция "Союзная сила", широко известная как бомбардировки Югославии.Бросок на ПриштинуМассированные авиаудары продолжались до начала лета, вынудив Слободана Милошевича 8 июня 1999-го согласиться вывести войска из Косово. Два дня спустя Совбез ООН принял резолюцию о вводе наземного контингента в Югославию.Прибытие сухопутных войск НАТО, получивших название KFOR (Kosovo Force), было запланировано на 12 июня, первым пунктом значился международный аэропорт "Слатина" в 15 километрах Приштины. Важность объекта была обусловлена тем, что только там в Косово могли приземляться воздушные суда любого типа, включая тяжелые военно-транспортные самолеты.Десятого июня 1999-го механизированная колонна российских миротворцев и передовой отряд численностью до 200 человек выдвинулись из БиГ в сторону Косово. Опасения России были связаны с тем, что НАТО, вводя свой контингент, исключает Москву из процесса урегулирования.Участники событий отмечают, что подготовка к переброске в Косово проходила в строжайшей секретности. Президенту Ельцину был представлен лишь рамочный план возможных, а не конкретных действий, а в МИД, где многие опасались столкновения с НАТО, о планах по занятию "Слатины" не знали вообще.На рассмотрении были самые "жесткие" сценарии. В случае агрессии со стороны НАТО предполагалось вступить в военный союз с Югославией и усилить военное присутствие в Косово. Расчет был сделан на то, что альянс не предполагал полномасштабной войны на земле.Операция, получившая известность как марш-бросок на Приштину, стартовала 11 июня. Перед выдвижением российских военных маркировка на технике была изменена с SFOR на KFOR. На следующий день колонна из Боснии через территорию Югославии достигла аэропорта. Одновременно последние подразделения сербов оттуда уходили.Когда британские колонны джипов и танков прибыли к объекту, он уже был под контролем российских сил. Несмотря на напряженность ситуации, столкновений удалось избежать. Английские военные прямо заявляли, что не желают провоцировать Третью мировую войну.В Хельсинки в то же время стартовали переговоры на уровне министров обороны и иностранных дел. По итогам российским миротворцам было разрешено размещение в районах, находившихся под контролем стран альянса: Германии, США и Франции. Своего сектора контингент не получил, хотя в планах было присутствие на территориях с преимущественно сербским населением — во избежание провокаций со стороны албанцев.Операция, ставшая шоком для НАТО, позволила Москве остаться вовлеченной в косовское урегулирование. В 2003-м российские силы были выведены из региона. "Присутствие там нашего контингента, который ничего не решает и ни на что не может повлиять, бессмысленно", — прокомментировал тогда решение президент Владимир Путин. Однако на позиции Москвы по Косово это не отразилось.Частичное признаниеВ 2008-м косовский парламент в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии. В том же году западными государствами, признавшими новую республику, была создана Международная руководящая группа, цель которой — поддержание верховенства закона и многоэтничности страны. Ее работа прекратилась в 2012-м, управление перешло к местным властям.В Белграде считают, что решение о независимости противоречит сербскому законодательству. А Международный суд ООН заявил о том, что правовых нарушений нет. Против независимости Косово выступают более 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай. Несколько государств за прошедшие годы отозвали свое признание.Многолетние переговоры Белграда и Приштины о статусе Косово были заморожены в 2018-м после введения албанцами стопроцентных квот на сербские товары.Спустя два года, в сентябре 2020-го, сербская делегация в США подписала соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Белград и Приштина заключили с Вашингтоном двусторонние договоры о моратории на лоббирование признания (со стороны Косово) и отказов от признания (со стороны Сербии) самопровозглашенной республики третьими странами. Менее года спустя косовский парламент отказался выполнять соглашения."Черная трансплантология" и международный трибуналДля сербов проблема Косово и его признания лежит не только в политической плоскости. Нерешенным остается вопрос по так называемой "черной трансплантологии", процветавшей в крае в период войны. По данным сербской стороны, сотни человек подверглись насильственному изъятию органов. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТЮБ), занимавшийся расследованием военных преступлений на Балканах, не изучал свидетельства по предполагаемым фактам похищения косовских сербов и продажи изъятых у них органов.В 2008-м Карла дель Понте, занимавшая пост главного прокурора МТБЮ, издала книгу "Охота: я и военные преступники". В ней она рассказала о похищении в 1999-м около 300 косовских сербов и транспортировке в Албанию, где у них изымали органы. Свидетельства имели большой резонанс, ввиду жестокости описываемых преступлений. Например, у жертв могли вырезать одну почку и оставлять в живых, пока не найдется покупатель на вторую.Россия обратилась в МТБЮ с официальным запросом о наличии информации о подобных действиях против косовских сербов, но в рамках трибунала проблема не решили. Спустя два года спецдокладчик ПАСЕ Дик Марти опубликовал доклад о "черной трансплантологии", заявив о причастности к зверствам косовского руководства. Международное расследование на Западе вновь не началось.Камнем преткновения остается и тенденциозность МТБЮ, осудившего за время работы порядка ста сербов. При этом общее число обвиняемых боснийцев, хорватов и албанцев - чуть более пятидесяти человек. Меры наказания для сербов отличаются крайней строгостью: лишь двоих подсудимых оправдали. Для сравнения — из семи членов АОК обвинения были сняты с пятерых.Перспективы урегулированияПосле отказа от Вашингтонских соглашений Приштина вновь взяла курс на конфронтацию. 20 сентября 2021-го косовская полиция заблокировала несколько КПП, снимая с прибывающих из Сербии автомобилей номера и заменяя их на местные. Стоило это пять евро, в противном случае машину не пропускали.Сербия приняла зеркальные меры, в Белграде начались протесты против дискриминации. К концу месяца Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации и договорились создать рабочую группу по выработке решения проблемы с номерами. Как показали события в ночь с 31 июля на 1 августа 2022-го, за год компромисс найти так и не удалось.Сейчас косовские власти говорят о том, что предлагаемые ими меры — это уступка сербам: за принудительную перерегистрацию автомобилей якобы не будут взимать пошлину. В то же время отказываться от дискриминационных мер Приштина не намерена. И хотя пока боевых столкновений удалось избежать, признаков того, что к началу сентября проблема будет урегулирована - нет. На протяжении всей истории Косово доказывало непримиримость в борьбе с Сербией. И нынешний виток напряженности в этом контексте не выглядит последним.

https://ria.ru/20180714/1524570945.html

https://ria.ru/20180909/1528132441.html

https://ria.ru/20120516/650720140.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779864145.html

https://ria.ru/20190612/1555503640.html

https://ria.ru/20170217/1488200443.html

https://ria.ru/20220803/kosovo-1806876324.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

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