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В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру
В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру - РИА Новости, 10.08.2022
В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру
Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка, предварительно, напала с ножом на мать и сестру - обе сейчас в тяжелом... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:20
2022-08-10T14:20
2022-08-10T14:27
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка, предварительно, напала с ножом на мать и сестру - обе сейчас в тяжелом состоянии, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, инцидент произошел в среду в одной из квартир на улице Молодежной. В больницу, по данным СУСК, в тяжелом состоянии были доставлены местная жительница и ее маленькая дочь с "множественными ранениями жизненно важных органов".По предварительной информации, ранения могла нанести 12-летняя старшая дочь женщины. Сейчас девочка в отделе полиции, с ней работают психологи."По факту нанесения множественных ножевых ранений местной жительнице 1982 года рождения и ее 4-летней дочери возбуждено уголовное дело по признакам ... покушения на убийство", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:20 10.08.2022 (обновлено: 14:27 10.08.2022)
В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру
В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в попытке зарезать мать и сестру