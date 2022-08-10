https://ria.ru/20220810/pokushenie-1808578532.html

В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру

В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру - РИА Новости, 10.08.2022

В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка, предварительно, напала с ножом на мать и сестру - обе сейчас в тяжелом... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:20

2022-08-10T14:20

2022-08-10T14:27

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка, предварительно, напала с ножом на мать и сестру - обе сейчас в тяжелом состоянии, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, инцидент произошел в среду в одной из квартир на улице Молодежной. В больницу, по данным СУСК, в тяжелом состоянии были доставлены местная жительница и ее маленькая дочь с "множественными ранениями жизненно важных органов".По предварительной информации, ранения могла нанести 12-летняя старшая дочь женщины. Сейчас девочка в отделе полиции, с ней работают психологи."По факту нанесения множественных ножевых ранений местной жительнице 1982 года рождения и ее 4-летней дочери возбуждено уголовное дело по признакам ... покушения на убийство", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)