https://ria.ru/20220810/pogoda-1808510416.html

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных - РИА Новости, 10.08.2022

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных

Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:08

2022-08-10T11:08

2022-08-10T11:19

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798746074_0:334:3040:2044_1920x0_80_0_0_66336dc72b5cc6a98fe1a67939f77f5f.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Надвигается период жаркой погоды. Мы ждем, что с завтрашнего дня категория столичной погоды будет подходить под категорию "жаркая погода", потому что, максимальная температура 24-26 градусов. В последующие дни температура воздуха будет нарастать, и мы ждем, что в выходные дни температура воздуха приблизится к отметке плюс 30 градусов, а в начале следующей недели может быть даже выше 30 градусов - порядка 32", - заявила Позднякова.Синоптик отметила, что в Москве сохраняется сухая солнечная погода с температурой воздуха на пять градусов выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/spb-1808015958.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода