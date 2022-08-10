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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных - РИА Новости, 10.08.2022
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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных - РИА Новости, 10.08.2022
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных
Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:08
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Надвигается период жаркой погоды. Мы ждем, что с завтрашнего дня категория столичной погоды будет подходить под категорию "жаркая погода", потому что, максимальная температура 24-26 градусов. В последующие дни температура воздуха будет нарастать, и мы ждем, что в выходные дни температура воздуха приблизится к отметке плюс 30 градусов, а в начале следующей недели может быть даже выше 30 градусов - порядка 32", - заявила Позднякова.Синоптик отметила, что в Москве сохраняется сухая солнечная погода с температурой воздуха на пять градусов выше нормы.
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общество, москва, погода
11:08 10.08.2022 (обновлено: 11:19 10.08.2022)
 
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных

В Москве на выходных ожидают около 30 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Надвигается период жаркой погоды. Мы ждем, что с завтрашнего дня категория столичной погоды будет подходить под категорию "жаркая погода", потому что, максимальная температура 24-26 градусов. В последующие дни температура воздуха будет нарастать, и мы ждем, что в выходные дни температура воздуха приблизится к отметке плюс 30 градусов, а в начале следующей недели может быть даже выше 30 градусов - порядка 32", - заявила Позднякова.
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8 августа, 13:04В России
Высокое давление и переменная облачность: какой будет погода в Петербурге
Синоптик отметила, что в Москве сохраняется сухая солнечная погода с температурой воздуха на пять градусов выше нормы.
 
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