https://ria.ru/20220810/pogoda-1808510416.html
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных - РИА Новости, 10.08.2022
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных
Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:08
2022-08-10T11:08
2022-08-10T11:19
общество
москва
погода
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Надвигается период жаркой погоды. Мы ждем, что с завтрашнего дня категория столичной погоды будет подходить под категорию "жаркая погода", потому что, максимальная температура 24-26 градусов. В последующие дни температура воздуха будет нарастать, и мы ждем, что в выходные дни температура воздуха приблизится к отметке плюс 30 градусов, а в начале следующей недели может быть даже выше 30 градусов - порядка 32", - заявила Позднякова.Синоптик отметила, что в Москве сохраняется сухая солнечная погода с температурой воздуха на пять градусов выше нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
11:08 10.08.2022 (обновлено: 11:19 10.08.2022)
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на выходных
В Москве на выходных ожидают около 30 градусов тепла
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на выходных снова приблизится к отметке 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Надвигается период жаркой погоды. Мы ждем, что с завтрашнего дня категория столичной погоды будет подходить под категорию "жаркая погода", потому что, максимальная температура 24-26 градусов. В последующие дни температура воздуха будет нарастать, и мы ждем, что в выходные дни температура воздуха приблизится к отметке плюс 30 градусов, а в начале следующей недели может быть даже выше 30 градусов - порядка 32", - заявила Позднякова.
Синоптик отметила, что в Москве
сохраняется сухая солнечная погода с температурой воздуха на пять градусов выше нормы.