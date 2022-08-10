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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/pogibshaya-1808580957.html
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками - РИА Новости, 10.08.2022
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками
Мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:26
2022-08-10T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
украина
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.В среду утром Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка. Он отмечал, что украинские войска хаотично обстреливали населенный пункт. В результате обстрела здание администрации Зайцево получил повреждения.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
зайцево
горловка
украина
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
14:26 10.08.2022 (обновлено: 14:34 10.08.2022)
 
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками

Мэр Горловки Приходько: пострадавшая при обстреле Зайцево со стороны ВСУ умерла от ран

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела села Зайцево в Донецкой области
Последствия обстрела села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Последствия обстрела села Зайцево в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений. Пусть Господь упокоит душу умершей. Светлая и вечная память", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

В среду утром Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка. Он отмечал, что украинские войска хаотично обстреливали населенный пункт. В результате обстрела здание администрации Зайцево получил повреждения.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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