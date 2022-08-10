https://ria.ru/20220810/pogibshaya-1808580957.html

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками - РИА Новости, 10.08.2022

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками

Мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:26

2022-08-10T14:26

2022-08-10T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

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вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.В среду утром Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка. Он отмечал, что украинские войска хаотично обстреливали населенный пункт. В результате обстрела здание администрации Зайцево получил повреждения.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

зайцево

горловка

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика