14:26 10.08.2022 (обновлено: 14:34 10.08.2022)
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Зайцево украинскими войсками
Мэр Горловки Приходько: пострадавшая при обстреле Зайцево со стороны ВСУ умерла от ран
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела села Зайцево в Донецкой области
Последствия обстрела села Зайцево в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений. Пусть Господь упокоит душу умершей. Светлая и вечная память", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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