https://ria.ru/20220810/podmoskove-1808557047.html

В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями

В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями - РИА Новости, 10.08.2022

В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями

Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:19

2022-08-10T13:19

2022-08-10T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей вьюрков

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150213/33/1502133352_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_058930257dcb4926629b158eb04ac6d3.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями.Согласно законопроекту, ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. При этом размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков отметил, что законопроект направлен на поддержку рельсового транспорта, который переживает непростые времена.

https://ria.ru/20220810/pereselenie-1808547001.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей вьюрков, общественный транспорт