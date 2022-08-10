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В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями - РИА Новости, 10.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220810/podmoskove-1808557047.html
В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями
В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями
Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:19
2022-08-10T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей вьюрков
общественный транспорт
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями.Согласно законопроекту, ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. При этом размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков отметил, что законопроект направлен на поддержку рельсового транспорта, который переживает непростые времена.
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московская область (подмосковье), алексей вьюрков, общественный транспорт
13:19 10.08.2022
 

В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Трамвай
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями.
Согласно законопроекту, ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. При этом размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.
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Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков отметил, что законопроект направлен на поддержку рельсового транспорта, который переживает непростые времена.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ВьюрковОбщественный транспорт
 
 
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