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В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями
В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями
Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:19
2022-08-10T13:19
2022-08-10T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей вьюрков
общественный транспорт
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в среду приняли законопроект, устанавливающий льготные условия аренды для организаций, осуществляющих перевозку трамваями.Согласно законопроекту, ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. При этом размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков отметил, что законопроект направлен на поддержку рельсового транспорта, который переживает непростые времена.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), алексей вьюрков, общественный транспорт