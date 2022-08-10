17:14 10.08.2022 (обновлено: 17:24 10.08.2022)
Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября
Власти освобожденных территорий Харьковской области и ЕР подарят рюкзаки первоклассникам
© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Власти освобожденных территорий Харьковской области вместе с гуманитарными центрами "Единой России" подготовили для первоклассников рюкзаки со школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Уважаемые родители первоклассников, администрация Харьковской области при помощи "Единой России", тех гуманитарных центров, которые действуют на территории нашей области, подготовили для ваших детей рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые нужны вашим детям, чтобы вступить в учебный год", - сказал Ганчев в видео в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.
Он отметил, что для получения школьных принадлежностей родителям первоклассников нужно обратиться в управление образования или в учебное заведения по месту жительства.
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В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.