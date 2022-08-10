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Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2022
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Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября
Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2022
Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября
Власти освобожденных территорий Харьковской области вместе с гуманитарными центрами "Единой России" подготовили для первоклассников рюкзаки со школьными... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:14
2022-08-10T17:24
в мире
харьковская область
украина
россия
единая россия
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Власти освобожденных территорий Харьковской области вместе с гуманитарными центрами "Единой России" подготовили для первоклассников рюкзаки со школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Уважаемые родители первоклассников, администрация Харьковской области при помощи "Единой России", тех гуманитарных центров, которые действуют на территории нашей области, подготовили для ваших детей рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые нужны вашим детям, чтобы вступить в учебный год", - сказал Ганчев в видео в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.Он отметил, что для получения школьных принадлежностей родителям первоклассников нужно обратиться в управление образования или в учебное заведения по месту жительства.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220808/artek-1807977020.html
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в мире, харьковская область, украина, россия, единая россия
17:14 10.08.2022 (обновлено: 17:24 10.08.2022)
 
Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября

Власти освобожденных территорий Харьковской области и ЕР подарят рюкзаки первоклассникам

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Власти освобожденных территорий Харьковской области вместе с гуманитарными центрами "Единой России" подготовили для первоклассников рюкзаки со школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Уважаемые родители первоклассников, администрация Харьковской области при помощи "Единой России", тех гуманитарных центров, которые действуют на территории нашей области, подготовили для ваших детей рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые нужны вашим детям, чтобы вступить в учебный год", - сказал Ганчев в видео в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.
Он отметил, что для получения школьных принадлежностей родителям первоклассников нужно обратиться в управление образования или в учебное заведения по месту жительства.
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