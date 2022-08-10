https://ria.ru/20220810/pervoklassniki-1808673005.html

Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября

Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября - РИА Новости, 10.08.2022

Первоклассникам в Харьковской области подарят рюкзаки к 1 сентября

Власти освобожденных территорий Харьковской области вместе с гуманитарными центрами "Единой России" подготовили для первоклассников рюкзаки со школьными... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:14

2022-08-10T17:14

2022-08-10T17:24

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Власти освобожденных территорий Харьковской области вместе с гуманитарными центрами "Единой России" подготовили для первоклассников рюкзаки со школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Уважаемые родители первоклассников, администрация Харьковской области при помощи "Единой России", тех гуманитарных центров, которые действуют на территории нашей области, подготовили для ваших детей рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые нужны вашим детям, чтобы вступить в учебный год", - сказал Ганчев в видео в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.Он отметил, что для получения школьных принадлежностей родителям первоклассников нужно обратиться в управление образования или в учебное заведения по месту жительства.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220808/artek-1807977020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, россия, единая россия