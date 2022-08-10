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Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента - РИА Новости, 10.08.2022
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Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента
Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента - РИА Новости, 10.08.2022
Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента
Полиция и прокуратура Перу провели во вторник обыск в резиденции президента страны Педро Кастильо в Лиме с целью задержать его невестку Енифер Паредес,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:04
2022-08-10T11:04
в мире
перу
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура Перу провели во вторник обыск в резиденции президента страны Педро Кастильо в Лиме с целью задержать его невестку Енифер Паредес, подозреваемую в коррупции, сообщает телеканал TVPerú.Сообщается, что Енифер Паредес разыскивается по подозрению в совершении преступления против государственного управления в виде торговли влиянием в ущерб государству. По данным СМИ, в ходе обысков правоохранительным органам не удалось найти невестку президента.Сам Кастильо во вторник выступил в заявлением и назвал произошедшее "незаконным вторжением" и "шоу для СМИ". По его мнению, обыск в его резиденции был попыткой противников "дестабилизировать демократический порядок в стране"."Сегодня Дворец правительства и президентский дворец вновь подверглись незаконному вторжению ... Совершенно случайно вчера в подкомитете по конституционным обвинениям был представлен незаконный доклад с требованием моей дисквалификации, а сегодня, устроив шоу для СМИ, прокуратура проводит обыск в моем доме в поисках моей невестки, полагая, что это поставит меня на колени ", - приводит телеканал слова Кастильо.В отношении первого лица Перу открыты уже четыре дела, связанных с коррупцией, торговлей влиянием и созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.
https://ria.ru/20220731/peru-1806185110.html
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в мире, перу
11:04 10.08.2022
 
Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента

Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента с целью задержания его невестки

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЛима
Лима - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура Перу провели во вторник обыск в резиденции президента страны Педро Кастильо в Лиме с целью задержать его невестку Енифер Паредес, подозреваемую в коррупции, сообщает телеканал TVPerú.
Сообщается, что Енифер Паредес разыскивается по подозрению в совершении преступления против государственного управления в виде торговли влиянием в ущерб государству. По данным СМИ, в ходе обысков правоохранительным органам не удалось найти невестку президента.
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Сам Кастильо во вторник выступил в заявлением и назвал произошедшее "незаконным вторжением" и "шоу для СМИ". По его мнению, обыск в его резиденции был попыткой противников "дестабилизировать демократический порядок в стране".
"Сегодня Дворец правительства и президентский дворец вновь подверглись незаконному вторжению ... Совершенно случайно вчера в подкомитете по конституционным обвинениям был представлен незаконный доклад с требованием моей дисквалификации, а сегодня, устроив шоу для СМИ, прокуратура проводит обыск в моем доме в поисках моей невестки, полагая, что это поставит меня на колени ", - приводит телеканал слова Кастильо.
В отношении первого лица Перу открыты уже четыре дела, связанных с коррупцией, торговлей влиянием и созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.
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