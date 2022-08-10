https://ria.ru/20220810/pereselenie-1808547001.html

Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока

Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока - РИА Новости, 10.08.2022

Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока

Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья на два года раньше запланированного срока благодаря законопроекту о дополнительном соглашении с... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:34

2022-08-10T12:34

2022-08-10T12:34

новости подмосковья

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья на два года раньше запланированного срока благодаря законопроекту о дополнительном соглашении с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который одобрили депутаты Мособлдумы в среду.В соответствии с соглашением, Подмосковье берёт на себя обязательства по досрочному завершению мероприятий программы расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в рамках подписанного документа до конца года в Подмосковье будет расселено 68,3 тысячи квадратных метров жилья, а в 2023 году - 207,4 тысячи квадратных метров. На эти цели Фонд планирует выделить в 2022 году 1,6 миллиарда рублей, а в 2023 году – 2,2 миллиарда рублей."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220804/drony-1807336252.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, жилье, общество