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Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока - РИА Новости, 10.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220810/pereselenie-1808547001.html
Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока
Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока - РИА Новости, 10.08.2022
Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока
Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья на два года раньше запланированного срока благодаря законопроекту о дополнительном соглашении с... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:34
2022-08-10T12:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
жилье
общество
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья на два года раньше запланированного срока благодаря законопроекту о дополнительном соглашении с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который одобрили депутаты Мособлдумы в среду.В соответствии с соглашением, Подмосковье берёт на себя обязательства по досрочному завершению мероприятий программы расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в рамках подписанного документа до конца года в Подмосковье будет расселено 68,3 тысячи квадратных метров жилья, а в 2023 году - 207,4 тысячи квадратных метров. На эти цели Фонд планирует выделить в 2022 году 1,6 миллиарда рублей, а в 2023 году – 2,2 миллиарда рублей."Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума, жилье, общество
12:34 10.08.2022
 

Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья на два года раньше запланированного срока благодаря законопроекту о дополнительном соглашении с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который одобрили депутаты Мособлдумы в среду.
В соответствии с соглашением, Подмосковье берёт на себя обязательства по досрочному завершению мероприятий программы расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в рамках подписанного документа до конца года в Подмосковье будет расселено 68,3 тысячи квадратных метров жилья, а в 2023 году - 207,4 тысячи квадратных метров. На эти цели Фонд планирует выделить в 2022 году 1,6 миллиарда рублей, а в 2023 году – 2,2 миллиарда рублей.
"Решение принято", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Вид с высоты на жилой квартал в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная думаЖильеОбщество
 
 
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