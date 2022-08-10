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Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань - РИА Новости, 10.08.2022
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Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань
Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань - РИА Новости, 10.08.2022
Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань
Поддержка армии США позволила минимизировать влияние Китая на визит делегации американского конгресса на Тайвань, заявила в среду спикер палаты представителей... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T22:59
2022-08-10T22:59
в мире
си цзиньпин
пекин
сша
визит пелоси на тайвань
китай
чжан цзюнь
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Поддержка армии США позволила минимизировать влияние Китая на визит делегации американского конгресса на Тайвань, заявила в среду спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на брифинге с журналистами."Мы очень гордимся нашими военными, которые минимизировали влияние Китая на нашу поездку и заботились о нас", - сообщила Пелоси.Спикер также отметила, что в Пентагоне не предлагали делегации отказаться от поездки на Тайвань.На вопрос журналистов о санкциях, которые Китай ввел в отношении Пелоси, спикер ответила, что ей они безразличны."Никой реакции. Кого это волнует?", - отреагировала политик.Пелоси также признала, что в поездке по Азии её также сопровождал сын, но деловой повестки у него не было.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
https://ria.ru/20220810/tayvan-1808734412.html
https://ria.ru/20220810/tayvan-1808732796.html
https://ria.ru/20220810/kitay-1808484338.html
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в мире, си цзиньпин, пекин, сша, визит пелоси на тайвань, китай, чжан цзюнь, нэнси пелоси, тайвань
22:59 10.08.2022
 
Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань

Пелоси: армия США минимизировала влияние Китая на визит делегации конгресса на Тайвань

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Поддержка армии США позволила минимизировать влияние Китая на визит делегации американского конгресса на Тайвань, заявила в среду спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на брифинге с журналистами.
"Мы очень гордимся нашими военными, которые минимизировали влияние Китая на нашу поездку и заботились о нас", - сообщила Пелоси.
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Спикер также отметила, что в Пентагоне не предлагали делегации отказаться от поездки на Тайвань.
На вопрос журналистов о санкциях, которые Китай ввел в отношении Пелоси, спикер ответила, что ей они безразличны.
"Никой реакции. Кого это волнует?", - отреагировала политик.
Пелоси также признала, что в поездке по Азии её также сопровождал сын, но деловой повестки у него не было.
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
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КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
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В миреСи ЦзиньпинПекинСШАВизит Пелоси на ТайваньКитайЧжан ЦзюньНэнси ПелосиТайвань
 
 
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