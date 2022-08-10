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Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии - РИА Новости, 10.08.2022
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Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии
Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии - РИА Новости, 10.08.2022
Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии
Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках про ВС РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:13
2022-08-10T17:15
происшествия
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вооруженные силы рф
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках про ВС РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Ей предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - сказал адвокат. По его словам, следствие составило протокол задержания и сегодняшнюю ночь его подзащитная проведет в ИВС на Петровке. Сейчас идет допрос, вопрос о мере пресечения остается открытым. "Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы", - добавил Захватов.В конце июля суд в Москве оштрафовал Овсянникову по протоколу о дискредитации ВС РФ на 50 тысяч рублей.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране. Ранее женщину несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, москва, ситуация в днр и лнр
17:13 10.08.2022 (обновлено: 17:15 10.08.2022)
 
Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБывшая сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Бывшая сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках про ВС РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Ей предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - сказал адвокат. По его словам, следствие составило протокол задержания и сегодняшнюю ночь его подзащитная проведет в ИВС на Петровке. Сейчас идет допрос, вопрос о мере пресечения остается открытым. "Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы", - добавил Захватов.
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В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
Ранее женщину несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
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