https://ria.ru/20220810/ovsyannikova-1808672620.html

Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии - РИА Новости, 10.08.2022

Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках про ВС РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:13

2022-08-10T17:13

2022-08-10T17:15

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках про ВС РФ, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Ей предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - сказал адвокат. По его словам, следствие составило протокол задержания и сегодняшнюю ночь его подзащитная проведет в ИВС на Петровке. Сейчас идет допрос, вопрос о мере пресечения остается открытым. "Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы", - добавил Захватов.В конце июля суд в Москве оштрафовал Овсянникову по протоколу о дискредитации ВС РФ на 50 тысяч рублей.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране. Ранее женщину несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html

https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, вооруженные силы рф, москва, ситуация в днр и лнр